Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σήμερα ότι είχε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως «ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ» και επικεντρώθηκε στον «κοινό στόχο» να διασφαλίσουν ότι «το Ιράν δεν αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».