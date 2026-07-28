Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια για την κάλυψη που έλαβε η είδηση γύρω από τη σύλληψη του γιου του, στρεφόμενος κατά των μέσων ενημέρωσης και υπερασπιζόμενος τη νεότερη γενιά καλλιτεχνών.

Σε γραπτή παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνοδευόταν από εικόνα με τη φράση «Δεν αρκεί ο ψυχολόγος κάποιοι θέλετε και κλωτσιές», ο Μιχάλης Ιατρόπουλος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο προβολής του θέματος:

«Ανθρωποφάγοι πίσω. Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται δίπλα στα παιδιά τους όταν κάνουν λάθη. Λες και όλα τα παιδιά που κάνουν trap μουσική είναι σκουπίδια. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν αγαπητά σκουπίδια της κίτρινης δημοσιογράφιας είναι πιο ηθικά και πιο άξια από εσάς.

Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι καταπληκτικά παιδιά που αντιδρούν με το τρόπο τους στην σημερινή κατάντια των παλιών δήθεν ηθικών κοινωνικών δεινοσαύρων. Ο κάθε πατέρας αγαπάει τα παιδιά του ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει ούτε ευχαριστώ ούτε τα εύσημα»

Η θέση για τον ρόλο του πατέρα και την προβολή του ονόματος

Αναφερόμενος στη σχέση γονέα και παιδιού, υπογράμμισε τους αδιάρρηκτους δεσμούς που πρέπει να υπάρχουν στις οικογένειες, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι ο γιος του αποτελεί ανεξάρτητη προσωπικότητα.

«Αν είσαι πατέρας αγαπάς όπως ο σκύλος τον αφέντη του, χωρίς συμβιβασμούς και πρέπει. Κυρίες και κύριοι τού κίτρινου τύπου ειλικρινά σάς απεχθάνομαι και σας λυπάμαι. Ο γιος μου είναι ενήλικος και θα έπρεπε να μεταφέρετε την όποια είδηση αναφέροντας μόνο το όνομά του»

Οι αιχμές για το σύστημα και η αναφορά στην τραπ σκηνή

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, πραγματοποίησε σύγκριση ανάμεσα στους νέους δημιουργούς και σε δημόσια πρόσωπα, σημειώνοντας την αυθεντικότητα που διακρίνει κατά την κρίση του τους νέους:

«Τουλάχιστον αυτά όλα τα παιδιά που υπεραγαπώ χωρίς να ξέρω τα περισσότερα παρά που είναι καλλιτεχνικοί αντίπαλοι του γιου μου δεν είναι απατεώνες που χρέωσαν με εκατομμύρια ευρώ τούς Έλληνες φορολογούμενους, ούτε αληταράδες και κακοποιοί του συστήματος που φοράνε γραβάτες αντί κιλότες. Είναι αυτοί που είναι και σε όποιον αρέσει. Γνήσιοι και αυθεντικοί.

Για αυτό εκτός από την φροντίδα τού ψυχολόγου θέλετε και πολλές κλωτσοπατινάδες για τον υπερβολικό και ανέντιμο δημοσιογραφικό σας ζήλο που βρωμάει ψέματα και χτυπήματα κάτω από την μέση»

Ολοκληρώνοντας τη δημοσίευσή του, άφησε αιχμηρές αναφορές για τη δημοσιογραφική δεοντολογία και το κοινό που ακολουθεί το συγκεκριμένο μουσικό ρεύμα:

«Περαστικά σας για την πρωτοφανή μαύρη ψυχή σας. Αλλά θα μου πεις τι σας νοιάζει; Βγήκε το μεροκάματο τελειωμένοι… Ο Θεός να σας συγχωρέσει, εγώ ποτέ. Και μην ξεχνάτε ότι η ελληνική trap σκηνή αριθμεί πάνω από 500.000 ψηφοφόρους εκτός των εφήβων που περιμένουν στην σειρά να σας καρπαζώσουν με τον τρόπο τους μόλις φτάσει η ώρα. Ζήτω τα νέα παιδιά παρά τα λάθη τους, κάτω τά σκουπίδια και η αλητεία με τις κίτρινες πένες»