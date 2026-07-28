Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Πάρο με τη φωτιά να έχει αναζωπυρωθεί και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες μαζί με εθελοντές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζιά και στην περιοχή Καμάρι με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες, ενώ τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις λίγο πριν από τις 21:00. Όπως έγινε γνωστό, δεν έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια.

Την ίδια ώρα, πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες από τη Νάξο και τη Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης και στο νησί πνέουν δυνατοί άνεμοι.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 48 πυροσβέστες με τέσσερις αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.

Μηνύματα για εκκενώσεις

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην έκδοση προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112.

Στις 14:42 ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλυκή, ενώ στις 15:28 ακολούθησε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

Σημειώνεται ότι για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.