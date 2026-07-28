Ο απατεώνας που «δάγκωσε» όλη τη Στυλίδα χτύπησε και στη Λαμία, με ελάχιστους πολίτες να τον καταγγέλλουν όμως.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η συνταγή είναι απλή, πηγαίνει σε γραφεία, καταστήματα, επιχειρήσεις και χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες συνήθως ζητεί μικροποσά της τάξεως από 5 έως 15 ευρώ! Άλλοτε παρουσιάζεται ως γνωστός του «υποψήφιου θύματος», στηριζόμενος στο ότι από ευγένεια ή από αμηχανία θα πει ότι τον θυμάται, άλλοτε σαν εργαζόμενος, άλλοτε ότι θέλει να πάρει λίγα χρήματα που του έχουν αφήσει τα αφεντικά της επιχείρησης που επισκέπτεται.

Συνήθως οι άνθρωποι στους οποίους παρουσιάζεται ως παλιός γνωστός και με κάποια δικαιολογία τους ζητάει μικροποσά, του τα δίνουν. Άλλοι πάλι, λόγω του ότι πρόκειται για μικρό ποσό, όταν τους λέει ότι τον έστειλε το αφεντικό να τα πάρει, πάλι δεν αρνούνται. Κάπως έτσι φαίνεται να έχει «δαγκώσει» όλη τη Στυλίδα και τα περίχωρα και πλέον η χάρη του εξαπλώνεται στη Λαμία, όπου υπάρχει μεγαλύτερο κοινό!

Τις τελευταίες ημέρες έχει «χτυπήσει» απανωτά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πρωτεύουσα του νομού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το όνομά του στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε δικογραφία για μεγαλύτερη απάτη σε βάρος χρυσοχοείου από όπου πήρε πράγματα χωρίς ποτέ να τα πληρώσει.

Γενικά το όνομά του – το οποίο δεν το κρύβει στα περισσότερα από τα υποψήφια θύματά του – είναι γνωστό στην αστυνομία, στην οποία έχουν καταγγελθεί κάποιες από τις πράξεις του. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για μικροποσά, κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να υποβάλει μήνυση και συνεχίζει τη «δουλειά» του ανενόχλητος, απλά αλλάζοντας – όπως σημειώσαμε – αγορά!