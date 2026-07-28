Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Καλιφόρνια, όταν ένα αγόρι παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών για να επιστρέψει με ασφάλεια στην ακτή.

Η δραματική διάσωση σημειώθηκε στην παραλία Seabright State Beach, κοντά στο Santa Cruz Beach Boardwalk, και καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα.

Στα πλάνα φαίνεται ένας ναυαγοσώστης να τρέχει προς τη θάλασσα και να βουτά χωρίς δισταγμό στα ορμητικά νερά, προσπαθώντας να προσεγγίσει το παιδί την ώρα που τα κύματα χτυπούν με μεγάλη ένταση.

«Είδα τον ναυαγοσώστη να τρέχει κατευθείαν στο νερό. Βούτηξε και άφησε στην άκρη κάθε φόβο», περιέγραψε ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν, ο οποίος κατέγραψε τη σκηνή.

Το αγόρι παρασύρθηκε από τα κύματα

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, οι συνθήκες στη θάλασσα άλλαξαν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα το αγόρι να χάσει τον έλεγχο και να παρασυρθεί.

«Το παιδί ήταν ήδη μέσα στο νερό και δεν νομίζω ότι περίμενε κάτι τέτοιο. Τα κύματα φάνηκε να αλλάζουν ξαφνικά, το υπερνίκησαν και το παρέσυραν προς τα ανοιχτά», ανέφερε.

Ο ναυαγοσώστης κατάφερε να φτάσει κοντά του και να το κρατήσει σταθερά, ώστε να μην παρασυρθεί ξανά. «Τον κρατούσε με απίστευτη δύναμη. Δεν τον άφησε να τον τραβήξει πάλι η θάλασσα», είπε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ορισμένοι λουόμενοι επιχείρησαν να πλησιάσουν για να βοηθήσουν. Ωστόσο, τα κύματα τούς χτύπησαν με δύναμη, δημιουργώντας τον κίνδυνο να χρειαστούν και οι ίδιοι διάσωση.

Ο επόπτης ναυαγοσωστών των κρατικών πάρκων της Σάντα Κρουζ, Μπάιραν Κάιν, τόνισε ότι, παρότι η πρόθεση των πολιτών είναι καλή, τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την επιχείρηση.

«Εκτιμούμε την προθυμία τους να βοηθήσουν, αλλά συχνά αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα», σημείωσε. Όπως εξήγησε, το κύμα ήταν τόσο ισχυρό ώστε ακόμη και οι εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες δυσκολεύονταν να σταθούν μέσα στο νερό.

«Η θάλασσα είναι εξαιρετικά δυνατή αυτή την περίοδο. Ακόμη και όταν το νερό φτάνει μόνο μέχρι τα γόνατα ή τη μέση, η ποσότητα και η δύναμή του κάνουν τις συνθήκες πολύ απαιτητικές», ανέφερε.

Τελικά, δεύτερος ναυαγοσώστης έσπευσε στο σημείο και βοήθησε τον συνάδελφό του να μεταφέρει το παιδί με ασφάλεια στην παραλία. Όλοι όσοι ενεπλάκησαν στην επιχείρηση κατάφεραν να βγουν σώοι στην ακτή. «Χωρίς τους ναυαγοσώστες, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική. Το παιδί βρισκόταν σε απελπιστική ανάγκη και οι δύο ναυαγοσώστες έκαναν αυτό που έπρεπε», υπογράμμισε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν μία από τις τουλάχιστον 25 διασώσεις που καταγράφηκαν το ίδιο Σάββατο στην κομητεία Σάντα Κρουζ, καθώς μεγάλα κύματα έπλητταν τις ακτές της περιοχής.