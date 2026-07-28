Στην αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με θέμα την ενδεχόμενη επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Stoiximan Super League, η οποία είχε οριστεί για την Τετάρτη (29/7), προχώρησε η ΕΠΟ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία επιθυμεί να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, με ξένους VAR, αλλά αυτό δεν θα συζητηθεί τελικά την Τετάρτη αλλά κάποια άλλη μέρα.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, όχι και την ακύρωσή της όμως, καθώς στόχος είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση για μια τόσο σημαντική απόφαση.

Το ιδανικό, φυσικά, θα ήταν να υπάρξει ομοφωνία, με την ΕΠΟ να περιμένει να δει ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.