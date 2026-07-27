Μια αποκαλυπτική μαρτυρία που βγήκε στη δημοσιότητα για τη νεκρή διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο ρίχνει περισσότερο «φως» στην υπόθεση, καθώς περιγράφει την καταδίωξη που ακολούθησε.

Το πρώτο άτομο που έσπευσε να βοηθήσει το ζευγάρι ανέφερε ότι η 41χρονη ήταν πλήρως μεταμφιεσμένη και πως είχε τέτοια μανία, που όλοι τους νόμιζαν ότι είχαν να κάνουν με άνδρα και όχι γυναίκα.

«Βγήκα έξω και είδα τη σύζυγο του 41χρονου. Μου είπε να “πάω προς τα κάτω να βοηθήσω τον 41χρονο γρήγορα, γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μάλλον για να κλέψει, πρόσεχε έχει μαχαίρι”», δήλωσε ο μάρτυρας στο Mega.

«Είδα τον 41χρονο να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο 41χρονος είχε το άτομο αυτό σε κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση, γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε πολύ μεγάλη υπερδιέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά από λίγο ήρθαν και δύο Ελβετοί οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο άτομο που βρισκόταν κάτω, κάνοντας ΚΑΡΠΑ. Ο 41χρονος της έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα και ξαφνιαστήκαμε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Κάμερα κατέγραψε τη νεκρή διασώστρια

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα διαδραματίστηκαν στη Σύρο πριν το ζευγάρι μαχαιρώσει τη διασώστρια του ΕΚΑΒ που χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού του.

Η 41χρονη φέρεται να πλησίαζε την οικία κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι, ενώ στην πλάτη της κουβαλούσε ένα σακίδιο, που μέσα περιείχε ένα αεροβόλο όπλο και έναν λοστό.

Σύμφωνα με το OPEN, η γυναίκα άφησε στο δρόμο το σακίδιο, κοντοστάθηκε και μετά χτύπησε το κουδούνι, εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Μόλις η 31χρονη άνοιξε την πόρτα όμως, η οπτική επαφή χάνεται και έκτοτε υπάρχει μόνο η εκδοχή του ζευγαριού, που υποστηρίζει ότι η διασώστρια πήγε να τους ληστέψει.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 την Πέμπτη, όταν η 41χρονη έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού. Αρχικά φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με την 31χρονη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και ο 41χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται, ο 41χρονος συμμετείχε στον καβγά και στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με δεύτερο μαχαίρι στην πλάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακολούθησε καταδίωξη της 41χρονης στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να της πέταξε ακόμη και μία γλάστρα. Η 41χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Συνάδελφοί της από το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.