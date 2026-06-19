Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της βεντέτας των Βοριζίων, καθώς πέντε άτομα από την οικογένεια Καργάκη καλούνται σε συμπληρωματική απολογία για την έκρηξη βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες πριν από την αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Τους κάλεσαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που συνδέεται με τα γεγονότα της νύχτας πριν την αιματοχυσία, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ως ηθικοί αυτουργοί για την έκρηξη φέρονται οι τρεις που ήταν ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, για υπόθεση ζωοκλοπών, δηλαδή πρόκειται για τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Ο 39χρονος τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή την ίδια μέρα που εξερράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Και οι τρεις οδηγήθηκαν περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Ιουνίου στα Δικαστήρια Ηρακλείου και μάλιστα από την πλαϊνή είσοδο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για ηθική αυτουργία στην έκρηξη και ηθική αυτουργία στην κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Ιουνίου.

Επίσης στους δύο Καργάκηδες που προφυλακίστηκαν ως εμπλεκόμενοι στην αιματοχυσία της πρώτης Νοεμβρίου του περασμένου έτους, φέρεται να αποδίδεται επίσης η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας αλλά και εμπλοκή τους στο κομμάτι της κατασκευής του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και της κατοχής των εκρηκτικών. Οι συγκεκριμένοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, ο 23χρονος έτερος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως το άτομο που φέρεται τη μοιραία νύχτα να τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είχε αφεθεί -με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου- ελεύθερος με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους.

Συγκεκριμένα του επιβλήθηκαν οι όροι της καταβολής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας του τέσσερις φορές το μήνα και της απαγόρευσης διαμονής στον Δήμο Φαιστού.