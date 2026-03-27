Νέα διάσταση παίρνει το θρίλερ με τα οστά τα οποία είχαν βρεθεί σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Χαλκιδική.

Η ιατροδικαστική εξέταση, όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 27/3 σε σχετικό του ρεπορτάζ το Action24 έδειξε ότι τα οστά δεν ανήκουν σε ένα άτομο αλλά σε δύο.

Τα οστά εντοπίστηκαν στις 3 Μαρτίου, στην τεχνητή λίμνη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία Χαλκιδικής και άμεσα στις Αρχές σήμανε συναγερμός.

Αρχικά είχε εκτιμηθεί πως αυτά ανήκουν σε ένα άτομο αλλά τελικά η ιατροδικαστική εξέταση έφερε στο «τραπέζι» νέα δεδομένα που περιπλέκουν περισσότερο τις έρευνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα οστά ανήκουν σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας.