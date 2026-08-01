Ο Φεράν Τόρες ενημέρωσε τη Μπαρτσελόνα ότι θέλει να πάρει μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσουν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός έγινε… ήρωας για την Ισπανία καθώς ήταν αυτός που έδωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ με το γκολ που πέτυχε στον τελικό κόντρα στην Αργεντινή και τώρα θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα σε συλλογικό επίπεδο.

Με το συμβόλαιό του με τη Μπαρτσελόνα να λήγει σε ένα χρόνο, ο Τόρες επιθυμεί να πάρει μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν και σύμφωνα με τους Ισπανούς δημοσιογράφους έχει ενημερώσει σχετικά τους συμπαίκτες του και τους ανθρώπους των «μπλαουγκράνα».

Έτσι, οι δύο ομάδες αναμένεται να αρχίσουν τις συζητήσεις την ερχόμενη εβδομάδα, με τον Λουίς Ενρίκε να περιμένει τον παίκτη στο Παρίσι, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το 2031.