Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι καρχαρίες που κολυμπούν στην Καραϊβική θάλασσα «ντοπάρονται» από ένα «κοκτέιλ» ναρκωτικών και φαρμάκων που καταλήγουν στη θάλασσα λόγω της ανθρώπινης ρύπανσης.



Ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από 85 καρχαρίες στα ανοικτά της Ελευθέρας, ενός από τα πιο απομακρυσμένα νησιά στις Μπαχάμες, και διαπίστωσαν ότι 28 εξ αυτών βρέθηκαν θετικοί σε ουσίες όπως η κοκαΐνη, η καφεΐνη και τα παυσίπονα.



Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Environmental Pollution, η παρουσία καφεΐνης και παυσίπονων ήταν ιδιαίτερα συχνή, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένη διαρροή λυμάτων ακόμα και σε παρθένες περιοχές.



Όσον αφορά την κοκαΐνη, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι καρχαρίες εκτίθενται σε αυτήν δαγκώνοντας από περιέργεια πακέτα ναρκωτικών που απορρίπτονται στη θάλασσα.



Οι συγγραφείς της μελέτης προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα, καθώς τα αυξανόμενα επίπεδα φαρμακευτικών και παράνομων αποβλήτων, που συνδέονται με την αστικοποίηση και τον τουρισμό, απειλούν πλέον σοβαρά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.