Σε αναστολή θα παραμείνουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία, εξαιτίας της τέφρας που προκαλεί η συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας. Οι εκρήξεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, με εκατοντάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί.

Το αεροδρόμιο της Κατάνια στην Σικελία θα συνεχίσει να μην δέχεται πτήσεις μέχρι αύριο εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας που έχει προκαλέσει την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Όλες οι αφίξεις στο πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ιταλίας θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 02:00 του Σαββάτου τοπική ώρα, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία SAC, η οποία συμβουλεύει τους επιβάτες να έρχονται σε επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο.

Οι ακυρώσεις των πτήσεων συμπίπτουν με την κορύφωση της θερινής περιόδου και έχουν αυξήσει την πίεση επί των άλλων αεροδρομίων της Σικελίας.

Η Αίτνα, το υψηλότερο και περισσότερο δραστήριο ηφαίστειο της Ευρώπης, επηρεάζει συχνά την λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια. Η διαχειρίστρια εταιρεία ξεκίνησε τον Μάιο την διαδικασία πώλησης του 51% του αεροδρομίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.