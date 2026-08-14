Η σύγκρουση ανάμεσα στην UEFA και τον Τζάνι Ινφαντίνο φαίνεται πως περνά σε νέο επίπεδο, με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν να εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να προωθήσει πρόταση μομφής κατά του προέδρου της FIFA.

Σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί απέναντι στον Ινφαντίνο περιλαμβάνει την UEFA, την AFC και την Concacaf, οι οποίες φέρονται να αμφισβητούν ανοιχτά πλέον τη σημερινή ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να υπάρξουν άμεσες αλλαγές και όχι να αναμένουν τις εκλογές του Μαρτίου στη Ραμπάτ.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο Σάλτσμπουργκ, ο Τσέφεριν είχε επαφές με τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων, ενώ ακολούθησαν και άλλες συζητήσεις, παρουσία και του Πατρίς Μοτσέπε. Οι επαφές αυτές φέρεται να ενίσχυσαν την άποψη πως η UEFA πρέπει να κινηθεί για την απομάκρυνση του Ινφαντίνο.

Η πρόταση για προεδρία με rotation

Στο τραπέζι, μάλιστα, βρίσκεται και μια ριζική αλλαγή στον τρόπο διοίκησης της FIFA. Η πρόταση που εξετάζεται προβλέπει την καθιέρωση εκ περιτροπής προεδρίας μεταξύ των έξι συνομοσπονδιών, ώστε η κορυφαία θέση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να μην συγκεντρώνει υπερβολική εξουσία στα χέρια ενός προσώπου.

Παράλληλα, συζητείται η δημιουργία μιας πιο ανεξάρτητης διοικητικής δομής, η οποία θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη συνέχεια, έλεγχο και σταθερότητα ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην προεδρία.

Το σκηνικό, πλέον, γίνεται ολοένα πιο πολωμένο. Ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να αναζητά στηρίγματα προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του, έχοντας μάλιστα τη δημόσια υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, το μέτωπο των UEFA, AFC και Concacaf εμφανίζεται όλο και πιο συντονισμένο. Η μάχη για την ηγεσία της FIFA μόλις φαίνεται να ανοίγει και αναμένεται ιδιαίτερα σκληρή.