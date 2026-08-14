Αίρεται μετά τις 16:00 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο ανέτρεψαν από το πρωί τον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, προκαλώντας ακυρώσεις και τροποποιήσεις, κυρίως από Ραφήνα και Λαύριο.

Από το λιμάνι του Πειραιά, πάντως, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Μετά την άρση του απαγορευτικού, η εικόνα των αναχωρήσεων από τη Ραφήνα διαμορφώνεται ως εξής:

Στις 16:00 αναχωρεί το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο, ενώ στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» θα εκτελέσει δρομολόγιο προς Τήνο και Μύκονο.

Στις 18:00 το «Superferry» θα αναχωρήσει για Άνδρο, στις 18:45 το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο και στις 19:15 το «Andros King» για Άνδρο.

Από το Λαύριο, στις 16:00 θα αναχωρήσει το «Superstar» με προορισμό Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ την ίδια ώρα το «Terra Jet 2» θα εκτελέσει δρομολόγιο προς Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Παράλληλα, στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση του «Άρτεμις» από το Λαύριο για Μήλο.

Οι αλλαγές και οι πρόσθετες αναχωρήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια αποσυμφόρησης των λιμανιών και εξυπηρέτησης των επιβατών των οποίων τα πρωινά δρομολόγια επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές και τις νέες τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η έκκληση του Βασίλη Κικίλια

Μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση του επιβατικού κοινού για κάθε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με θυελλώδεις ανέμους έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους.



Επικοινώνησα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση των επιβατών για κάθε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου.



Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε για το λιμάνι να… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 14, 2026

Παράλληλα, συνέστησε στους επιβάτες, πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν ή με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν τροποποιήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ασφάλεια όσων βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Όπως επισήμανε, λουόμενοι, κυβερνήτες ιστιοπλοϊκών, χειριστές μικρών σκαφών και όσοι ασχολούνται με θαλάσσια σπορ θα πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες σε περιοχές όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι και έντονος κυματισμός και να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους λιμενικών αρχών.

«Προσοχή και υπευθυνότητα από όλους», κάνει λόγο στο μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.