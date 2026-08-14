Ένας 31χρονος τραυματίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου στη Σαμοθράκη, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από βράχο στην περιοχή Κουργιάτ, στις πηγές της Γριάς Βάθρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο άνδρας κάλεσε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» ενώ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, οι οποίοι εντόπισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.