Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του έργου τέχνης που είχε υποστεί βανδαλισμό πριν από περίπου 20 ημέρες στη Ρόδο, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και εξειδικευμένες τεχνικές παρεμβάσεις.

Μετά τη διαπίστωση των ζημιών πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον δήμο Ρόδου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και τους αρμόδιους τεχνικούς, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου και να καθοριστεί ο κατάλληλος τρόπος αποκατάστασής του.

Στη συνέχεια, το έργο παραδόθηκε σε εξειδικευμένο τεχνίτη και καλλιτέχνη, ο οποίος προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Μεταξύ άλλων χρειάστηκαν ειδικές παρεμβάσεις και σφυρηλατήσεις, προκειμένου να διορθωθούν οι φθορές που είχαν προκληθεί και το έργο με τους ιππόκαμπους που κοσμούν το σιντριβάνι σε μια από τις πιο κεντρικές πλατείες στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, να επανέλθει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχική του μορφή.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον τεχνίτη και καλλιτέχνη που ανέλαβε την αποκατάσταση, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, προσφέροντας φιλοκερδώς την εργασία του, προς τον δήμο Ρόδου και την τοπική κοινωνία. Το αποκατεστημένο έργο είναι πλέον έτοιμο και επέστρεψε το πρωί στη θέση του, αφήνοντας πίσω τις εικόνες του βανδαλισμού και ανακτώντας την αρχική του μορφή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.