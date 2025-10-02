Σχεδόν 50 κατηγορίες αντιμετωπίζει πλέον μια δασκάλα από την Ιντιάνα των ΗΠΑ που φέρεται να ανάγκαζε εφήβους να κάνουν ομαδικό σεξ μαζί της, φορώντας μάσκες από ταινίες τρόμου, μετά την εμφάνιση ενός ακόμα κατήγορου.

Η 32χρονη Μπρίτανι Φόρτινμπερι αντιμετωπίζει τώρα, μεταξύ άλλων, έξι ακόμα κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έλαβε το WTHR.

Έγγραφα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν πως ο νέος κατήγορος εμφανίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ λέει πως προηγουμένως φοβόταν πολύ να μιλήσει.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι η Φόρτινμπερι τον προσκαλούσε συχνά στο σπίτι της, προκειμένου να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εκείνη τον επαινούσε για την εξωτερική του εμφάνιση και τη σωματική του δύναμη, ενώ ταυτόχρονα του ανέθετε διάφορες δουλειές.

Με την πάροδο του χρόνου, η σωματική επαφή μεταξύ τους έγινε πιο έντονη, καταλήγοντας –σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα– σε σεξουαλική επαφή στο γκαράζ της. Δεν διευκρινίζεται πόσο χρονών ήταν το αγόρι εκείνη την περίοδο.

Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο ανήλικος φέρεται να κοιμήθηκε στο δωμάτιο των παιδιών της Φόρτινμπερι, ενώ εκείνη βρισκόταν με τον σύζυγό της στο υπνοδωμάτιό τους.

Όπως ισχυρίστηκε, η δασκάλα τού παρείχε απαγορευμένες ουσίες και του πρόσφερε δώρα. Τελικά, σταμάτησε να επισκέπτεται το σπίτι της, όταν –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του– συνειδητοποίησε ότι διατηρούσε παρόμοιες σχέσεις και με άλλους ανήλικους.

Η ζωή της Φόρτινμπερι άλλαξε ριζικά τον Αύγουστο του 2024, όταν η γιαγιά ενός από τα φερόμενα θύματά της απευθύνθηκε στην αστυνομία, καταγγέλλοντας την ανάρμοστη συμπεριφορά της δασκάλας απέναντι στον ανήλικο, όταν εκείνος ήταν 15 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Φόρτινμπερι φέρεται να είχε στείλει στον ανήλικο γυμνές φωτογραφίες, να του προσφέρει ναρκωτικά, ενώ τον απειλούσε μέσω μηνυμάτων πως θα βάλει τέλος στη ζωή της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα είχαν προηγηθεί.

Η New York Post αναφέρει πως μεταξύ των πιο παράξενων κατηγοριών που αντιμετωπίζει η 32χρονη είναι ότι ανάγκασε τα φερόμενα ως θύματά της να φορούν μια μάσκα «Ghostface» από τη σειρά ταινιών τρόμου «Scream» κατά τη διάρκεια του ομαδικού σεξ.

Η διαζευγμένη εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει πλέον συνολικά 47 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 15 κατηγοριών για κακοποίηση παιδιών και 14 κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου.