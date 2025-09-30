Μια πρώην δασκάλα δημοτικού σχολείου στο Ουισκόνσιν, η οποία κατηγορήθηκε ότι φιλιόταν και αντάλλασσε άσεμνα μηνύματα με έναν 11χρονο μαθητή της, ξέσπασε σε κλάματα μέσα στο δικαστήριο την ώρα που παραδεχόταν τα εγκλήματά της. Αρκετές από τις κατηγορίες απορρίφθηκαν χάρη στη συμφωνία ενοχής που επετεύχθη.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που ελήφθησαν από την εφημερίδα New York Post, η 25χρονη Μάντισον Μπέργκμαν δήλωσε ένοχη για την κατηγορία αποπλάνησης παιδιών και δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης από το προσωπικό του σχολείου, κατά τη διάρκεια ακρόασης ενοχής τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη New York Post, αρκετές κατηγορίες απορρίφθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής επίθεσης πρώτου βαθμού σε παιδί, καθώς και πρόσθετες κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Στο υλικό που εξασφάλισε το KARE11, η Μπέργκμαν φαίνεται να σκουπίζει τα δάκρυά της με ένα τσαλακωμένο χαρτομάντιλο και να κλαίει κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Η σχέση της δασκάλας με τον 11χρονο αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς του μικρού αγοριού έλεγξαν το τηλέφωνό του και ανακάλυψαν τα άσεμνα μηνύματά τους, στα οποία συζητούσαν για αρκετές συναντήσεις τους μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος ή μετά το σχολείο.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είπε στο νεαρό αγόρι πόσο της άρεσε να την αγγίζει και να «φιλιέται».

Οι Αρχές ανέφεραν πως ο εξοργισμένος πατέρας του 11χρονου εισέβαλε στο σχολείο έχοντας εκτυπώσει συνομιλίες της καθηγήτριας με τον γιο του.

Όταν οι αστυνομικοί έψαξαν την τάξη της δασκάλας, βρήκαν έναν φάκελο με το όνομα του θύματος που περιείχε χειρόγραφα ερωτικά σημειώματα που συζητούσαν πόσο πολύ φιλήθηκαν.

Η ποινή της Μπέργκμαν θα ανακοινωθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2025.