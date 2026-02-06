Έξαλλος έγινε ο Ανδρέας Μικρούτσικος όταν τον διέκοψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τη στιγμή που μιλούσε. Θυμίζουμε ότι και χθες είχαν έντονη αντιπαράθεση στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» με αφορμή τον Νίκο Μουτσινά.

«Εγώ δε συμφωνώ, αλλά συγγνώμη που σε διακόπτω», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε σε έντονο ύφος: «Άφησέ με να ολοκληρώσω» με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να μιλάει χαμηλόφωνα και να λέει κατι που ενόχλησε ιδιαίτερα τον παρουσιαστή.

«Σοβαρά; Σοβαρά; Στη μέση του λόγου μου με διακόπτεις και μου λες ότι δεν αφήνω εγώ; Μίλαγες πριν και δεν έβγαλα κιχ και μόλις πάω να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα λέω την αρχική ιδέα. Δεν επιτρέπεται να ολοκληρώσω, δεν επιτρέπεται», σχολίασε φανερά εκνευρισμένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

