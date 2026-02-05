Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «παπατζής» για τον Νίκο Μουτσινά, αναφερόμενος σε συγκεκριμένα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας. Η ατάκα αυτή, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος ζήτησε άμεσα διευκρινίσεις, προκαλώντας έναν έντονο διάλογο μπροστά στις κάμερες.

Η αντιπαράθεση για το «χαριτωμένο» του χαρακτηρισμού

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πίεσε τον συνεργάτη του να ξεκαθαρίσει αν τελικά εννοεί τον χαρακτηρισμό ή αν υπαναχωρεί. «Γιατί σήμερα είπες ότι δεν είναι “παπατζής”; Ποιος είναι ο “παπατζής” τελικά;» ρώτησε ο έμπειρος παρουσιαστής, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αντιδρά έντονα, κατηγορώντας τον ότι του βάζει λόγια στο στόμα.

Σύμφωνα με τα όσα είδαμε στην εκπομπή Buongiorno του Mega, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επιχείρησε να αποφορτίσει την κατάσταση, εξηγώντας πως η λέξη χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του χιούμορ και δεν είχε στόχο να προσβάλει τον Νίκο Μουτσινά. «Το λέω κανονικά! Αλλά δεν τον βρίζω τον άνθρωπο! Δεν το πήρε σοβαρά, να μην το παίρνεις σοβαρά!» απάντησε φανερά εκνευρισμένος.

Η παρέμβαση της Φαίης Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά, βλέποντας τη συζήτηση να ξεφεύγει από τον έλεγχο, προσπάθησε επανειλημμένα να αλλάξει θέμα και να προχωρήσει στη ροή της εκπομπής. «Έκανε χιούμορ και τώρα το επαναφέρεις. Και σου λέω γιατί το επαναφέρεις;» αναρωτήθηκε απευθυνόμενη στον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος επέμεινε πως απλώς θέτει ερωτήματα όταν εντοπίζει αντιφάσεις.

Παρά τις προσπάθειες της παρουσιάστριας να δώσει τον λόγο στη Ματίνα Νικολάου, η ένταση παρέμεινε για αρκετά λεπτά στον αέρα, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν για το αν ο χαρακτηρισμός ήταν μια τηλεοπτική κριτική ή μια άστοχη επίθεση.

«Όταν βρίσκεται σε αντίφαση ο Δημήτρης… Εγώ έβαλα ερωτήματα! Δεν έβαλα κανενός λόγια. Είναι ή δεν είναι;» επέμεινε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.