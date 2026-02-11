Όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το νέο καθολικό πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» που σε λίγες εβδομάδες ξεκινά τη λειτουργία του, εξήγησε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

«Είναι ένα πρόγραμμα που ήδη έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια διότι έτρεξε πιλοτικά σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά και τώρα ετοιμάζεται η καθολική εφαρμογή. Σε λίγες εβδομάδες θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορέσουν οι επιμελητές να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε στη συνέχεια η μανούλα να μπει και να διαλέξει τον επιμελητή που βρίσκεται στη γειτονιά της και πληροί τις προδιαγραφές της.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Έρχεται να στηρίξει τη μητέρα, να παραμείνει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και τη διευκολύνει. Για τη μανούλα πλήρους απασχόλησης προβλέπεται το ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Για τη μητέρα μερικής απασχόλησης προβλέπεται το ποσό των 300 ευρώ τον μήνα. Και επίσης υπάρχει πρόβλεψη για την άνεργη μανούλα, η οποία θέλει να κάνει κάποιες συναντήσεις, να δώσει κάποιες συνεντεύξεις προκειμένου να βρει εργασία, να ενταχθεί στην εργασία, έχει τη δυνατότητα για 3 μήνες να λαμβάνει το ποσό των 300 ευρώ.

Πάμε να δούμε τώρα ποια μητέρα δικαιούται. Μητέρα που έχει παιδί από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για τη μητέρα. Εστιάζουμε στη μητέρα, βεβαίως και ο πατέρας, αν είναι μονογονέας, δικαιούται. Κάθε ένας που έχει την αποκλειστική μέριμνα του παιδιού δικαιούται να κάνει χρήση αυτής της παροχής» ανέφερε αρχικά.

Τα 24.000 ευρώ αφορούν μεικτές αποδοχές και αφορούν το ατομικό εισόδημα της μητέρας, επισήμανε η κ. Ράπτη. Δεν είναι το οικογενειακό εισόδημα, δεν συμψηφίζεται με το εισόδημα του πατέρα και ο λόγος είναι ότι αυτό το πρόγραμμα υπάρχει στο πλαίσιο της ισότητας και της δυνατότητας της κάθε γυναίκας να παραμείνει στην αγορά εργασίας εφόσον το επιθυμεί. «Αν δεν το επιθυμεί, θα κάνει χρήση των αδειών που προβλέπονται, αλλά εφόσον το επιθυμεί, εμείς τη διευκολύνουμε για να το κάνει» συμπλήρωσε.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες περιέγραψε η κ. Ράπτη.

«Προσπαθούμε να θωρακίσουμε τη διαδικασία ώστε να νιώθει ασφάλεια η μητέρα όταν θα επιλέξει έναν επιμελητή από τη δική μας πλατφόρμα.

Πρώτα απ’ όλα να πω ότι αυτό το πρόγραμμα δεν διευκολύνει μόνο τη μαμά. Όπως αντιλαμβάνεστε έχει διττό ρόλο, διότι ουσιαστικά προσφέρει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση σε κάθε μία και σε κάθε έναν από εμάς που θέλει να εργαστεί ως επιμελητής ή επιμελήτρια γιατί μπορεί να είναι εργαζόμενος, μπορεί να είναι η γιαγιά και ο παππούς, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Το πρώτο, να έχει απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσει ένα online σεμινάριο, ένα διαδικτυακό σεμινάριο που παρέχουμε εμείς, είναι λίγες ώρες, για να πιστοποιήσουμε ότι έχει την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση να φροντίσει ένα παιδί. Αν κάποιος είναι βρεφονηπιοκόμος ή βοηθός βρεφονηπιοκόμου δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Επόμενο βήμα, θέλουμε να έχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, δηλαδή να έχει παρακολουθήσει είτε στο ΕΚΑΒ, είτε στον Ερυθρό Σταυρό, είτε σε κάποιο πιστοποιημένο φορέα πρώτες βοήθειες σε σχέση με βρέφη ώστε αν κάτι συμβεί εκείνη την ώρα να ξέρει πώς να βοηθήσει το παιδί. Αυτό ισχύει για όλους όμως, για όλους. Βεβαίως οι βρεφονηπιοκόμοι το έχουν κάνει, αλλά θέλω να πω ότι και η γιαγιά και ο παππούς που τους θέλουμε, που είναι τα πιο αγαπημένα πρόσωπα, που εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, αν θέλουν, θα μπουν στο μητρώο και η γιαγιά και ο παππούς. Αν θέλω μία φίλη μου, έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι, να αξιοποιήσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μπει στο πρόγραμμα, να μπει στην πλατφόρμα, να προσκομίσει τα πιστοποιητικά.

Υπάρχουν δύο τρία ακόμη πιστοποιητικά. Είναι πιστοποιητικά υγείας, δηλαδή θέλουμε γνωματεύσεις από τρεις γιατρούς, από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Ηλικιακό όριο δεν υπάρχει.

Έπειτα, χρειάζεται ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου και επίσης θέλουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν έχει εις βάρος του αδικήματα όπως κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων, από την εισαγγελία της περιοχής θα το λάβει. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η επιλογή που θα κάνει η μητέρα θα είναι μια ασφαλής επιλογή για τη φροντίδα του παιδιού.

Πάμε στο επόμενο βήμα. Μέρες και ώρες. Αυτό προσδιορίζεται από τη μαμά και τον επιμελητή. Πρωτίστως ο επιμελητής όταν θα συμπληρώσει την πλατφόρμα θα δηλώσει τη διαθεσιμότητά του, οπότε η μητέρα όταν θα τον διαλέξει θα ξέρει ότι μπορεί να καλύψει τις δικές της ανάγκες. Γιατί μια μητέρα μπορεί να θέλει μόνο τα Σαββατοκύριακα ή μόνο κάποια απογεύματα ή μεσημέρια, ανάλογα. Αυτό το συνεννοούνται μεταξύ τους. Εμείς δεν προσδιορίζουμε αν θα είναι οκτάωρο και πόσες μέρες θα είναι. Αυτό είναι καθαρά στην ευχέρεια της μητέρας με τον επιμελητή που θα διαλέξει.

Και κάτι σημαντικό. Επειδή μας ρωτούν όσοι ενδιαφέρονται για επιμελητές, πόσα παιδιά μπορούν να κρατούν. Ταυτόχρονα μπορούν να κρατούν έως τρία παιδιά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνεται και το εισόδημά τους και πάει στα 1.500 ευρώ. Ποια είναι η προϋπόθεση που βάζουμε εμείς; Ότι στα τρία παιδιά μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι κάτω του ενός έτους. Βεβαίως αν μια μαμά έχει δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία δικαιούται δύο vouchers» ανέφερε αναλυτικά η κ. Ράπτη. Δεν έχει ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα, σημείωσε η κ. Ράπτη, είναι θέμα λίγων εβδομάδων.

«Οι επιμελητές θα μπουν στην πλατφόρμα, θα συμπληρώσουν όλα τα πιστοποιητικά που έχουν συγκεντρώσει, αυτά που προβλέπονται, θα παρακολουθήσουν το online σεμινάριο και έτσι θα έχει ολοκληρωθεί η δική τους αίτηση διαδικτυακά.

Αμέσως μετά, μπαίνει ο γονέας, η μητέρα ως επί το πλείστον, εκτός αν δικαιούται όπως είπαμε ο πατέρας αν είναι μονογονέας, θα μπει μέσα στο πρόγραμμα και θα δει στη γειτονιά, γιατί είναι η νταντά της γειτονιάς στην περιοχή του και αυτός είναι ο δικός μας στόχος, να έχουμε επιμελητές σε όλη την Ελλάδα ώστε να μπορέσουν πιο εύκολα να εξυπηρετηθούν οι γονείς και εκεί που μπορεί να μην υπάρχει παιδικός σταθμός» εξήγησε η Υφυπουργός, ενώ σημείωσε ότι το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί ήδη πιλοτικά σε 62 δήμους και πήγε καλά.

Ερωτηθείσα για το ηλικιακό όριο στα 2,5 έτη του παιδιού και όχι έστω ως τα 3, 4 χρόνια του, η κ. Ράπτη είπε τα εξής: «Όταν ένα παιδί ταυτόχρονα πάει σε παιδικό σταθμό, η μητέρα δικαιούται το ποσό των 300 ευρώ. Απλά σε αυτή την περίπτωση το ποσό μειώνεται κατά 200 ευρώ, γιατί μοιράζεται.

Δηλαδή όταν το παιδί πηγαίνει σε παιδικό σταθμό και έχει voucher για τον παιδικό σταθμό, αντί να πάρει 500 θα πάρει 300.

Αυτή είναι πιστεύω μία ανάσα, είναι ένα πρώτο βήμα που όπως είδαμε, επειδή αγκαλιάστηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα, αισιοδοξούμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και τώρα στην καθολική εφαρμογή.

Ό, τι ανάγκες προκύψουν είτε για την επέκταση είτε για την ενίσχυση, εδώ είμαστε να το κάνουμε. Θέλουμε να έχει συνέχεια αυτό το πρόγραμμα. Τώρα θα τρέξει με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και έχουν εξασφαλιστεί 54 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θεωρούμε ότι περίπου 4.500 συμφωνητικά θα τρέξουν, αλλά περιμένουμε να δούμε και την ανταπόκριση και ό,τι χρειαστεί. Αν χρειαστεί να μπουν περισσότερα χρήματα θα εξασφαλίσουμε να μπουν περισσότερα χρήματα, θα το στηρίξουμε. Θέλουμε να ανακουφίσουμε τα ζευγάρια που ξεκινούν την οικογένειά τους».