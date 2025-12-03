Είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης, ειδικά τα Χριστούγεννα που φορά τα γιορτινά της και μοιάζει σαν να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες ενός παραμυθιού. Ο λόγος για την Πράγα, την τσεχική πρωτεύουσα με την ωραιότερη και πιο γραφική Παλιά Πόλη που θα συναντήσεις ποτέ, τα ιστορικά της μνημεία, αλλά και τη συνοικία του Κάστρου.

Αδιαμφισβήτητα, πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης συνοικίας δεν είναι άλλος από το Κάστρο της Πράγας, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο με μήκος περίπου 570 μέτρα και μέσο πλάτος περίπου 130 μέτρα, το οποίο χρονολογείται από τον 9ο αιώνα. Η αλλοτινή ιστορική κατοικία έχει μετατραπεί σε μουσείο, όπου κανείς μπορεί να απολαύσει αξιόλογες εκθέσεις τέχνης και να εξερευνήσει τους όμορφους κήπους του παλατιού. Σημείο αναφοράς για την περιοχή, επίσης, είναι ο επιβλητικός καθεδρικός ναός του Αγίου Βίτου με την υπέροχη θέα.

Διασχίζοντας τη φημισμένη γέφυρα του Καρόλου, η οποία διακοσμείται σ’ όλο το μήκος της με 30 αγάλματα και γλυπτά, τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται από το 1700 και περνώντας μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής οδού» θα φτάσετε στην πλατεία της Παλιάς Πόλης, με το Δημαρχείο και το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι. Επισκεφθείτε, επίσης, την Καστρούπολη (Χράντσανι), την ακρόπολη της Πράγας, μια πόλη μέσα στην πόλη, που απλώνεται πάνω στον βράχο της Μάλα Στράνα. Η γειτονιά του Κάφκα είναι ένα ακόμα από τα πιο τουριστικά αξιοθέατα, ενώ αξίζει μια επίσκεψη και στο σπίτι – μουσείο του Κάφκα.

Τα Χριστούγεννα η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο μαγική, με τις αγορές να συγκεντρώνουν εκατοντάδες επισκέπτες. Οι πιο γνωστές και μεγαλύτερες είναι αυτές στην πλατεία της Παλιάς Πόλης και στην Πλατεία Wenceslas.

Δείτε τις φωτογραφίες