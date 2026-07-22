Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εκτιμά πως και τρίτη Αμερικανίδα στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά την ιρανική επίθεση στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλτι στην Ιορδανία, στις 17 Ιουλίου.

Η στρατιώτης ταυτοποιήθηκε ως η 28χρονη λοχίας Άντζελ Σ. Ράμπερσαντ (Angel S. Rampersad) από το Όζον Παρκ της Νέας Υόρκης. Αρχικά είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη, ωστόσο η κατάστασή της αναθεωρήθηκε πλέον σε «Άγνωστη τοποθεσία υπηρεσίας – πιθανολογείται ότι είναι νεκρή».

Από την ίδια επίθεση στη βάση της Ιορδανίας είχαν χάσει τη ζωή τους ακόμη δύο Αμερικανοί στρατιώτες, ο Τάιλερ Τζέιμς Φίχαν (Tyler James Feehan), 25 ετών, από την Εουα Μπιτς της Χαβάης και η Ιζαμπέλα Γκονζάλες (Isabella Gonzales), 19 ετών, από το Κάρολτον του Τέξας, όπως είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα το Πεντάγωνο.

Οι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν από ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), στα πρώτα θύματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από άμεσα ιρανικά πυρά μετά τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή στο πλαίσιο της αμερικανικής αποστολής κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Με την επιβεβαίωση του θανάτου του Ράμπερσαντ, ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, ανέρχεται πλέον στους 18.