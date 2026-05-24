Ο Λάμπρος Χούτος μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη σύντροφό του, Ελένη Σύρρα, αποκαλύπτοντας πως ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», δεν έκρυψε πως από τα πρώτα στάδια της σχέσης τους ένιωσε ότι έχει βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να προχωρήσει τη ζωή του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η απόφαση για γάμο είχε ουσιαστικά «ωριμάσει» από νωρίς, σημειώνοντας πως της έχει κάνει τρεις προτάσεις γάμου, με τρία διαφορετικά δαχτυλίδια, μέχρι να ακούσει το πολυπόθητο «ναι».

«Από τότε που ξεκινήσαμε να συζούμε ένιωθα ότι θέλω να παντρευτούμε, μου το έβγαλε εξ αρχής», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Λάμπρος Χούτος μίλησε επίσης για την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας πως το ζευγάρι περνά αρκετό χρόνο μαζί στο σπίτι, παίζοντας ποδοβόλεϊ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

«Έχουμε ένα μικρό γηπεδάκι και παίζουμε συχνά. Είναι πολύ καλή, μαθαίνει συνεχώς», είπε με χιούμορ, προσθέτοντας πως η σύντροφός του μπορεί να βελτιώνεται, αλλά – όπως σχολίασε – δεν τον έχει ακόμη κερδίσει.