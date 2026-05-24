Ο Αλέξης Γεωργούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού και μίλησε ανοιχτά τόσο για την εμπειρία του στην πολιτική όσο και για τα σενάρια γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε πως, παρότι η πολιτική αφορά κάθε ενεργό πολίτη, ο ίδιος δεν αισθάνθηκε ποτέ ουσιαστικά δεμένος με τον κομματικό μηχανισμό ή τη λογική των παρατάξεων.

«Το κεφάλαιο της πολιτικής, όσο είσαι πολίτης, δεν κλείνει. Αλλά στην Ελλάδα, όταν λέμε πολιτική, εννοούμε κομματική. Και αυτό έχει κλείσει, πιστεύω ότι δεν άνοιξε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ακόμη και την περίοδο που συμμετείχε ενεργά στα κοινά, δεν ταυτίστηκε ποτέ με τις παραδοσιακές κομματικές γραμμές.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Γεωργούλης στάθηκε στη δική του αντίληψη για την πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να λειτουργεί με ευρύτερη οπτική και χωρίς αποκλεισμούς.

«Νομίζω η πολιτική πρέπει να έχει ένα πολύ ανοιχτό και ευρύ οπτικό πεδίο. Είτε σε ψηφίσουν οι 10 για να αποφασίσεις για τους 20, πρέπει να αποφασίσεις και για τους 20, σαν να σε ψήφισαν και οι 20», είπε.

Η συζήτηση στράφηκε και στις πληροφορίες που θέλουν τον ίδιο να μπαίνει στο νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού με την παρουσιάστρια να ρωτά τον ηθοποιό αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του σε μια τέτοια κίνηση.

Ο ίδιος απάντησε πως δεν έχει μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο χαρακτήρισε την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού «ιδιαίτερη», επισημαίνοντας ότι πίσω από όσα συμβαίνουν υπάρχει μια βαθύτερη κοινωνική ανάγκη.

«Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να οραματιστώ κάτι τέτοιο. Πάντως θα υπογραμμίσω κι εγώ ότι είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, όχι εξαιτίας του προσώπου, αλλά η όλη συγκυρία και ποια ανάγκη, ένα βήμα μετά το άλλο, έφτασε», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Γεωργούλης τόνισε πως η Μαρία Καρυστιανού εκφράζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια προσωπική θέση ή έναν ατομικό πόνο, συνδέοντας την παρουσία της με την ανάγκη για αλλαγές και αναζήτηση δικαιοσύνης.

«Δεν εκφράζει μόνο τη δική της άποψη και τον δικό της πόνο. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που οδήγησε σε αυτό το σημείο, ότι χρειάζεται ένα κομμάτι μέσα σε αυτό το πεδίο της εξουσίας που πρέπει κάτι να αλλάξει για να βρούμε δικαίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.