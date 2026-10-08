Μια υπόθεση με σειρά σοβαρών κατηγοριών, εικονικές εταιρείες, νυχτερινά κέντρα και γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη.

Ο τηλεπαρουσιαστής και πολιτικός καλείται να αντιμετωπίσει κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και κατ’ επάγγελμα τέλεση αδικημάτων.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κληθεί να καταθέσουν στις Αρχές και αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Ποιοι καλλιτέχνες κατέθεσαν για τα νυχτερινά κέντρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, οι Σώτης Βολάνης, Αλέκος Ζαζόπουλος και Κέλλυ Κελεκίδου κατέθεσαν στις αστυνομικές Αρχές για την περίοδο κατά την οποία εργάστηκαν σε νυχτερινά κέντρα που φέρεται να συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που μεταδόθηκαν από το Live News, οι καλλιτέχνες εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και λάμβαναν τις αμοιβές τους μέσω εταιρειών, ενώ οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι συμφωνίες και η συνεννόηση για την εργασία τους γίνονταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος ανέφερε ότι για τον ίδιο επρόκειτο για μια τυπική διαδικασία κατάθεσης, καθώς, όπως είπε, οι εισφορές εμφανίζονταν κανονικά στο σύστημα Εργάνη.

«Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Κανονικά οι εισφορές. Είχαν καταβληθεί κανονικά και μέσα στην Εργάνη φαινόταν κανονικά ότι είχαν καταβληθεί εισφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Κέλλυ Κελεκίδου κατέθεσε ότι είχε προσληφθεί από τον Φίλιππο Καμπούρη και εργαζόταν ως τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Συγγρού, μαζί με τον Ηλία Βρεττό.

Όπως υποστήριξε, για ζητήματα που αφορούσαν την εργασία της απευθυνόταν στον ίδιο, ενώ η μισθοδοσία της γινόταν μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Οι καλλιτέχνες που κλήθηκαν για κατάθεση

Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκαν επίσης να καταθέσουν, μεταξύ άλλων, οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Μάκης Καλτσίδης, Γιώργος Σταυρίδης, Κατερίνα Στανίση, Θάνος Πετρέλης, Αγγελική Ηλιάδη και Γιάννης Καψάλης.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης ανέφερε ότι τη συνεργασία του την είχε συμφωνήσει με καλλιτεχνικό διευθυντή, ενώ σημείωσε πως ο ίδιος ήταν ασφαλισμένος στις δουλειές του και δεν γνώριζε αν υπήρχαν υποχρεώσεις που δεν είχαν τηρηθεί από την εκάστοτε επιχείρηση.

Ο Γιάννης Καψάλης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι κατά το διάστημα που εξετάζεται εργαζόταν ως τραγουδιστής σε νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο και ότι εργοδότης του ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης.

29 εικονικές επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις επιχειρήσεις που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εξετάζονται συνολικά 29 εταιρείες, από τις οποίες οι 18 φέρεται να μην είχαν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, ενώ 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό. Παράλληλα, φέρεται να εντοπίστηκαν κοινές διευθύνσεις και τηλεφωνικοί αριθμοί.

Στις Αρχές οδηγήθηκαν συνολικά ακόμη 10 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία φέρεται να περιλαμβάνεται στα αρχηγικά μέλη της υπόθεσης, έξι λογιστές και επιχειρηματίες και τρία πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Η καταγγελία εργαζόμενης που φέρεται να έδωσε την αφορμή για την έρευνα

Η έρευνα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, συνδέεται με καταγγελία πρώην εργαζόμενης, η οποία υποστήριξε ότι εμφανίστηκε να λαμβάνει εισοδήματα από εταιρείες με τις οποίες, όπως ανέφερε, δεν είχε καμία σχέση.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι είχε εργαστεί για τον Φίλιππο Καμπούρη χωρίς να υπογράψει αρχικά κάποιο έγγραφο πρόσληψης. Όπως ανέφερε, κατά τη λήξη της συνεργασίας της έλαβε μέσω email έγγραφα για την απόλυσή της, στα οποία αναφέρονταν εταιρείες που η ίδια δεν γνώριζε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τα χρήματα που λάμβανε από την εργασία της καταβάλλονταν άλλοτε σε μετρητά και άλλοτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς η ίδια να γνωρίζει από ποια εταιρεία προέρχονταν.

Η 48χρονη καταγγέλλουσα υποστήριξε ακόμη ότι οι δηλώσεις εισοδημάτων που εμφανίζονταν στο όνομά της επηρέασαν τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν.

Όπως κατέθεσε, για το 2023 εμφανίστηκε να έχει λάβει συνολικά 19.395,07 ευρώ, για το 2024 ποσό 23.920,05 ευρώ και για το 2025 ποσό 12.232,66 ευρώ από εταιρείες που, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε.

Η ίδια ανέφερε ότι εξαιτίας αυτών των δηλώσεων έχασε κοινωνικές παροχές, ενώ το 2025 της προέκυψε και φορολογική επιβάρυνση για τους συγκεκριμένους μισθούς.

«Είμαι αθώος», υποστηρίζει ο Φίλιππος Καμπούρης

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία της έρευνας, τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο Φίλιππος Καμπούρης υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ενώ οι συνήγοροί του εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν θα ευδοκιμήσει σε βάρος του.

Τον τελικό λόγο, πάντως, θα έχει η Δικαιοσύνη, η οποία θα κρίνει την ουσία των κατηγοριών και την αξιοπιστία των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.