Η επίσημη παρουσίαση του Second Act, μιας νέας πρωτοβουλίας που φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη δεύτερη πράξη της ζωής μιας γυναίκας, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο «On Residence» στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα στην Ελλάδα, βάσει της απογραφής του 2021, ζουν σχεδόν 1,6 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 40 έως 59 ετών. Ωστόσο, πολλά από τα ζητήματα που καθορίζουν αυτή την περίοδο της ζωής τους, από τις αλλαγές στο σώμα και τις προσωπικές σχέσεις μέχρι τα οικονομικά και τη σεξουαλικότητα, εξακολουθούν να απουσιάζουν από τη δημόσια συζήτηση. Το Second Act δημιουργήθηκε για να φέρει αυτά τα ζητήματα στο φως, μέσα από υπεύθυνη ενημέρωση, ανοιχτό διάλογο και συστηματική δράση. Όραμά του είναι κάθε γυναίκα να ορίζει ελεύθερα τη δική της δεύτερη πράξη.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με συν-ιδρυτές τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του ΤV 100, Χριστίνα Κανατάκη, τον οικονομολόγο και ιδρυτή της «Innact», Γιάννη Καλαϊτζίδη, και τον σύμβουλο επικοινωνίας, Γιάννη Παπαδημητρίου, θα δραστηριοποιηθεί σε τρεις πυλώνες.

Πρώτον, θα παράγει μια εβδομαδιαία εκπομπή με σκοπό την υπεύθυνη ενημέρωση των γυναικών

Δεύτερον, μέσω των Second Act Days, θα μεταφέρει τον ανοιχτό διάλογο σε πόλεις και τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα

Tρίτον, θα αναπτύσσει κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες με συναφείς οργανισμούς

Στη διάρκεια της παρουσίασης, στην οποία συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Μελίνα Δερμεντζοπούλου, και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, προβλήθηκε για πρώτη φορά το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Second Act.

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέσα από τα κανάλια του Second Act στο YouTube, Instagram και Facebook, καθώς και από το secondact.gr. Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες συνδυάζοντας πραγματικές ιστορίες γυναικών, απαντήσεις από ειδικούς και επιστήμονες και βέλτιστες πρακτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Την παρουσίαση έχει αναλάβει η Χριστίνα Κανατάκη, ενώ την παραγωγή και τη σκηνοθεσία ο Θεόφιλος Δαδής.

«Το Second Act δίνει χώρο και φωνή στις γυναίκες στη δεύτερη πράξη της ζωής τους, αναδεικνύοντας εμπειρίες και ανάγκες που συχνά μένουν στο περιθώριο. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης εργαζόμαστε ώστε η ισότητα να γίνεται καθημερινή πραγματικότητα, μέσα από δομές όπως η «Υπατία» και συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών. Μάλιστα, συνεχίζουμε και με δεύτερη κοινωνική δομή, αυτή τη φορά προς τα δυτικά. Η πρόοδος μιας πόλης μετριέται και στον χώρο που δημιουργεί για τους ανθρώπους της, τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Χαίρομαι που αυτή η πρωτοβουλία ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και εύχομαι να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Γιατί παντού υπάρχει μια γυναίκα που αξίζει να ακουστεί και να στηριχθεί ουσιαστικά.», ανέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

«Το Second Act ανοίγει μια συζήτηση που αξίζει να γίνεται περισσότερο και πιο ανοιχτά: για τη ζωή της γυναίκας μετά τα 40 και τα 50, τις αλλαγές, τις ανάγκες αλλά και τις νέες δυνατότητες αυτής της περιόδου. Πολύ συχνά οι γυναίκες, μέσα στους πολλούς και απαιτητικούς ρόλους που αναλαμβάνουν, βάζουν τη δική τους υγεία και φροντίδα σε δεύτερη μοίρα. Γι’ αυτό η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η ουσιαστική πρόσβαση στην υποστήριξη αποτελούν σταθερές προτεραιότητες και για εμάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όμως καμία πολιτική δεν μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική αν δεν ξεκινά από την καθημερινότητα και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Και μια κοινωνία γίνεται πραγματικά πιο ώριμη όταν αρχίζει να ακούει και όσα μέχρι χθες έμεναν στη σιωπή. Πρωτοβουλίες όπως το Second Act έχουν αξία ακριβώς γιατί δημιουργούν χώρο για γνώση, διάλογο και εμπειρίες που συχνά δεν ακούγονται αρκετά. Η ζωή μετά τα 40 ή τα 50 μπορεί να είναι μια περίοδος μεγαλύτερης αυτογνωσίας, ελευθερίας και νέων επιλογών. Και, τελικά, πίσω από όλους τους ρόλους και όλες τις απαιτήσεις, υπάρχει ένα ουσιαστικό ζητούμενο: μια γυναίκα να είναι χαρούμενη. Τόσο απλά.» , δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μελίνα Δερμεντζοπούλου.

«Στα πενήντα μου αναζητώ κι εγώ απαντήσεις σε θέματα που πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια δεν με απασχολούσαν. Και βλέπω ότι τις ίδιες ερωτήσεις έχουν πολλές γυναίκες γύρω μου. Θέλουμε το Second Act να γίνει ένας χώρος όπου αυτές οι ερωτήσεις θα ακούγονται, θα συζητιούνται ανοιχτά και θα βρίσκουν υπεύθυνες απαντήσεις», εξήγησε η συνιδρύτρια και παρουσιάστρια του Second Act, Χριστίνα Κανατάκη, και πρόσθεσε πως «πολλές γυναίκες στην ελληνική περιφέρεια και όχι μόνο περνούν τον δικό τους σιωπηρό Γολγοθά. Για αυτό εντός του χρόνου θα ξεκινήσουμε και τις εκδηλώσεις Second Act Days, όπου θα επισκεπτόμαστε πόλεις στην περιφέρεια και θα κάνουμε ζωντανές εκπομπές.»

Second Act

Το Second Act είναι μία μη αστική κερδοσκοπική εταιρεια για τις γυναίκες και τη ζωή που έρχεται. Μέσα από εκπομπές, εκδηλώσεις και δράσεις, φέρνει κοντά ιστορίες, γνώση και ανθρώπους, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τη ζωή, τις σχέσεις, την υγεία, την εργασία και τα νέα ξεκινήματα των γυναικών.