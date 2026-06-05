Ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από την Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς τα νεότερα ιατροδικαστικά ευρήματα και μαρτυρικές καταθέσεις έχουν οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, ανατρέποντας την αρχική εκτίμηση περί ατυχήματος.

Ο 49χρονος είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα, ενώ από την πρώτη στιγμή η οικογένειά του είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το σενάριο του τροχαίου ή της πτώσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, εξετάζονται μαρτυρίες, χρονικά κενά λίγων λεπτών πριν τον εντοπισμό του τραυματισμένου και υλικό από την πορεία του, με τις έρευνες να στρέφονται σε πιθανή επίθεση με αντικείμενο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την Ασφάλεια Ηρακλείου να επιχειρεί να ανασυνθέσει λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες κινήσεις του 49χρονου, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Τι δήλωσε η ξαδέρφη του

Στην εκπομπή Φως στο Τούνελ μίλησε το βράδυ της Παρασκευής η ξαδέλφη του Άννα Δασκαλάκη, λέγοντας με συγκίνηση για έναν άνθρωπο φιλότιμο, δοτικό και αγαπητό σε όλους, που όπως λέει, έδινε την ψυχή του για τον συνάνθρωπό του και τελικά θυσιάστηκε για το χωριό του.

«Ένα μόνο αναζητούμε: Να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, πώς και γιατί. Μόνο τότε θα λυτρωθούμε κι εμείς αλλά και η ψυχή του Αλέκου. Αυτό που με παρηγορεί είναι η σκέψη ότι άθελά του, θυσιάστηκε για το χωριό του. Ίσως η υπόθεσή του βοηθήσει να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και χρόνια. Βρισκόμουν καθημερινά δίπλα του στο νοσοκομείο.

»Από την πρώτη κιόλας αξονική τομογραφία, οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι έφερε πολλαπλά κατάγματα σε ολόκληρο το κρανίο. Στην αρχή προσπαθούσαμε να βρούμε μια λογική εξήγηση. Σκεφτόμασταν ότι ίσως έπεσε ή χτύπησε. Όμως οι γιατροί επέμεναν να μας ρωτούν τι ακριβώς είχε συμβεί. Έτσι αρχίσαμε να ψάχνουμε πιο βαθιά και ήρθαμε αντιμέτωποι με μια αλήθεια που δεν θέλαμε να αποδεχθούμε. Oτι ενδεχομένως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει, καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση της αλήθειας διαδραμάτισε ο γαμπρός της οικογένειας, ο οποίος λειτούργησε σαν πραγματικός ερευνητής, συγκεντρώνοντας στοιχεία και κινητοποιώντας τις αρμόδιες Αρχές.

«Χάρη στις δικές του ενέργειες κινητοποιήθηκαν τόσο η Αστυνομία όσο και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Τότε ήρθαμε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που μας τράβηξε τη γη κάτω από τα πόδια. Είναι τελείως διαφορετικό να πιστεύεις ότι ο άνθρωπός σου έπεσε θύμα ενός ατυχήματος και εντελώς διαφορετικό ότι δολοφονήθηκε.

»Οι πρώτοι που μας έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου ήταν ο ακτινολόγος και ο ιδιώτης νευροχειρουργός που εξέτασαν τις εικόνες. Μας εξήγησαν ότι τα πολλαπλά κατάγματα που έβλεπαν δεν συμβάδιζαν με την εκδοχή ενός απλού ατυχήματος. Ο Αλέκος δεν είχε προσωπικές έχθρες με κανέναν στο νησί. Υπήρχαν κατά καιρούς διαφωνίες που σχετίζονταν με κτηνοτροφικά ζητήματα, όμως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν χωρίς αποδείξεις. Αυτή είναι δουλειά των Αρχών και σε αυτές έχουμε εμπιστοσύνη. Περιμένουμε, όμως, απαντήσεις.

»Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και την προσπάθειά σας. Ελπίζουμε να καταφέρετε να μας βοηθήσετε να φτάσουμε στην αλήθεια. Και απευθύνουμε έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να μιλήσει. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Εκείνος που έκανε κακό στον Αλέκο, αν πράγματι παραμείνει ατιμώρητος, μπορεί να ξαναχτυπήσει», καταλήγει.

«Δεν μιλούν γιατί έχουν συγγενείς και φοβούνται»

Για τους περισσότερους κατοίκους, ο 49χρονος οικογενειάρχης έπεσε θύμα μιας καλά οργανωμένης ενέργειας που συνδέεται με χρόνιες αντιπαραθέσεις στην περιοχή.

Κάτοικος του χωριού περιγράφει το κλίμα έντασης και φόβου που όπως υποστηρίζει, επικρατεί εδώ και χρόνια.

«Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε τώρα. Υπήρχε από παλιά με τις περιουσίες μας. Προσπαθείς να φτιάξεις κάτι και βρίσκεσαι συνεχώς αντιμέτωπος με καταστάσεις που σε ξεπερνούν. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν τη δουλειά τους αλλά δεν μπορούν να καταστρέφουν ξένες περιουσίες».

Όπως λέει, οι καταγγελίες προς τις αρμόδιες Αρχές ήταν συνεχείς, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Έχουμε κάνει πάρα πολλές συστάσεις και αναφορές. Έχουμε απευθυνθεί στην αστυνομία, αλλά ποτέ δεν βγάλαμε άκρη. Γιατί δεν ασχολούνται; Φοβούνται; Έχουν συγγενείς και δε θέλουν να το τραβήξουν; Δεν ξέρω τι να υποθέσω».

Τα λόγια του γίνονται ακόμη πιο βαριά.

«Αν πεις κάτι, συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Ζούμε με τον φόβο. Πολλοί δεν εκφράζουν καν τη γνώμη τους γιατί φοβούνται ότι θα έχουν προβλήματα ή θα κάνουν ζημιές στις περιουσίες τους. Ο Αλέκος προσπαθούσε χρόνια να βοηθήσει τον κόσμο και να σταματήσει η καταπάτηση των περιουσιών. Και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για τον θάνατό του».

Στο «Τούνελ» η ιδιοκτήτρια του καφέ που τον είδε λίγο πριν πεθάνει

Η φίλη του Αλέξανδρου και ιδιοκτήτρια του καφέ από όπου πέρασε το μοιραίο πρωινό για να πάρει τον καφέ και το τοστ του εργάτη, θυμάται συζητήσεις που είχαν γίνει πολλές φορές μπροστά σε όλους.

«Ο Αλέκος είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα. Τα συζητούσαν συχνά εδώ στο καφενείο. Ήταν γνωστό ότι υπήρχε θέμα με τα πρόβατα και τις περιουσίες. Προσπαθούσαν να βρουν λύσεις και είχαν απευθυνθεί και στην αστυνομία».

Η ίδια περιγράφει και την έρευνα του γαμπρού του.

«Ήρθε ο Μανώλης Προβιδάκης και μου είπε ότι είχε βρει κάποια πράγματα σε ένα χωράφι και ήθελε να δει αν τα αναγνωρίζω. Μου έδειξε την τσάντα, το ποτήρι του καφέ και κάποια ακόμη αντικείμενα».

Η λεπτομέρεια που την έκανε να βεβαιωθεί ήταν μία.

«Αναγνώρισα αμέσως τη σακούλα. Εκείνη την ημέρα είχαν τελειώσει οι συνηθισμένες και του είχα βάλει μια κόκκινη. Αυτό ήταν που με έκανε να είμαι σίγουρη ότι επρόκειτο για τα πράγματα που είχε πάρει εκείνο το πρωινό. Αν δεν είχα βάλει εκείνη την κόκκινη σακούλα, ίσως να μην μπορούσα ποτέ να το επιβεβαιώσω».

Ο σύζυγός της περιγράφει τον άνθρωπο που γνώριζε για χρόνια.

«Ο Αλέκος βοηθούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ όποιον τον χρειαζόταν. Πολλά από όσα βλέπετε σήμερα στο χωριό έγιναν με δική του πρωτοβουλία. Προσωπικά με βοήθησε όταν ξεκινούσαμε το μαγαζί. Μου στάθηκε με κάθε τρόπο. Ήταν άνθρωπος που δεν περίμενε αντάλλαγμα από κανέναν».

«Δεν ήταν άνθρωπος των καβγάδων»

Για όσους τον γνώριζαν, η εμπλοκή του σε επεισόδιο φαντάζει αδιανόητη.

«Δεν ήταν άνθρωπος των καβγάδων. Ήταν ήρεμος, κοινωνικός, του άρεσε η παρέα. Αν κάτι τον ενοχλούσε, προτιμούσε να φύγει παρά να δημιουργήσει ένταση. Ήταν γνωστό ότι υπήρχαν προβλήματα με τους βοσκούς. Προσπαθούσε συνεχώς να βρει λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Όποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο για βοήθεια, δεν έλεγε ποτέ όχι».

Όπως αποκαλύπτουν οι μάρτυρες, οι καταγγελίες για καταπατήσεις είχαν φτάσει πολλές φορές στις Αρχές.

«Εμένα ο πατέρας μου είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και δεν έγινε τίποτα. Είχε μιλήσει και με τον Αλέκο καθώς ήταν πρόεδρος, αλλά πάλι δεν άλλαξε κάτι. Όλοι γνωρίζαμε ότι πάλευε σχεδόν μόνος του. Από την πρώτη στιγμή δεν πίστεψα ότι ήταν ατύχημα. Το μηχανάκι ήταν σχεδόν άθικτο. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πολύ πιο σοβαρό είχε συμβεί».

«Κάνεις καταγγελία, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους και αυτοί σε απειλούν»

Μια συγκλονιστική μαρτυρία που φωτίζει το κλίμα φόβου το οποίο σύμφωνα με κατοίκους επικρατεί εδώ και χρόνια στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, φέρνει στο φως το «Τούνελ».

Κάτοικος του Απεσωκαρίου, «σπάει» τη σιωπή του και περιγράφει ένα περιβάλλον όπου οι απειλές, οι πιέσεις και ο φόβος των αντιποίνων, κρατούν πολλούς ανθρώπους με το στόμα κλειστό.

«Έχω δεχτεί κι εγώ απειλές στο παρελθόν. Μου είχαν πει ότι θα με βρουν σκοτωμένο. Δυστυχώς στην Κρήτη κάνει κουμάντο η κατσούνα! Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι γιατί αυτοί δίνουν τα ψηφαλάκια, όποιος προσπαθεί να υπερασπιστεί την περιουσία του ή να διαμαρτυρηθεί, πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστάσεις που τον κάνουν να φοβάται», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιγράφει ένα περιστατικό που, όπως λέει, τον συγκλόνισε.

«Φέτος απευθύνθηκα στο Δασονομείο Μοιρών για ζημιές που προκαλούσαν στην περιουσία μου. Ζήτησα βοήθεια γιατί δεν ήθελα να μπαίνουν ζώα στα χωράφια μου. Λίγο αργότερα, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον κτηνοτρόφο, ο οποίος γνώριζε ήδη ότι είχα κάνει αναφορά».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ακολούθησε μια σοκαριστική συνομιλία.

«Μου είπε: “Με ενημέρωσαν ότι θα μου κάνεις μήνυση; Πρόσεξε τι θα πάθεις μετά τη μήνυση”. Του απάντησα ότι αν είναι να συμβεί κάτι, θα πρέπει να με σκοτώσει».

Όπως αναφέρει, επικοινώνησε στη συνέχεια με την αρμόδια υπηρεσία ζητώντας εξηγήσεις για το πώς έγινε γνωστή η αναφορά του.

«Μου απάντησαν ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ώστε να αποφεύγονται νέες ζημιές. Εγώ όμως δεν μπορώ να καταλάβω πώς προστατεύεται έτσι ο πολίτης που κάνει την καταγγελία».

Τα λόγια του γίνονται ακόμη πιο αιχμηρά όταν περιγράφει το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή.

«Πολλοί έχουν χαθεί χωρίς να φταίνε και κουκουλώνεται η κατάσταση. Κάποιοι είχαν το τσαγανό και μπράβο τους να το ψάξουν. Εδώ τους δίνουν ένα αρνάκι το τρώνε και είναι όλα καλά. Μιλάμε για απόστημα, βούρκο, βρομιά, βόθρο.. Πας στη δικαιοσύνη να πεις τον πόνο σου και η δικαιοσύνη σηκώνει το τηλέφωνο και τους ενημερώνει. Τους λέει ήρθε ο μ……και έκανε παράπονα για σένα, πρόσεξε τι θα κάνεις».

Αναφερόμενος στον θανάσιμο τραυματισμό του προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο κάτοικος είναι βέβαιος ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται κάτι σοβαρό.

«Όταν άκουσα τι συνέβη στον Αλέκο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν χάθηκε τυχαία. Στον λόγο της τιμής μου, από την πρώτη στιγμή πίστευα ότι τον έφαγαν».

«Στα χωράφια μας κάνουν κουμάντο οι κτηνοτρόφοι»

Φίλος του αδικοχαμένου προέδρου του χωριού Αλέκου Δασκαλάκη, άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις της περιοχής, μίλησε στην εκπομπή για γεγονότα που όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν του τραγικού τέλους του.

«Είχα ενημερώσει τον Αλέκο ότι κοπάδια περνούσαν μέσα από το χωράφι μου και ότι δεν σκόπευα να το αφήσω να συνεχιστεί. Μου είχε πει να απευθυνθώ στην Αστυνομία και να κάνω επίσημη καταγγελία, καθώς υπήρχε ήδη σχετικός φάκελος στο όνομά μου. Την επόμενη ημέρα οι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν ξανά εκεί και αντέδρασα έντονα απέναντί τους. Εκείνοι, πάντως, παρέμειναν ψύχραιμοι.

»Αμέσως τον κάλεσα και του είπα πως, αν τους ξαναδώ, θα προχωρήσω σε νέα καταγγελία. Το ίδιο ξεκαθάρισα και στον κτηνοτρόφο, ο οποίος μου απάντησε πως δεν υπήρχε πρόβλημα. Ωστόσο, στα τέλη Ιανουαρίου, τον είδα και πάλι να περνά από την περιοχή και να οδηγεί τα ζώα του σε χωράφι φίλου μου. Ενημέρωσα αμέσως τον Αλέκο, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι τα συγκεκριμένα ζώα κατέληγαν στις ιδιοκτησίες μας.

»Οι περιουσίες μας έχουν ουσιαστικά “μοιραστεί” από τους κτηνοτρόφους. Ο ένας φοβάται τον άλλον, όχι όμως τους ιδιοκτήτες των χωραφιών. Στη συγκεκριμένη περιοχή τα ζώα ταΐζονται από έναν συγκεκριμένο κτηνοτρόφο και έχω στοιχεία που το αποδεικνύουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως προσθέτει, η κατάσταση αυτή επικρατεί τους τελευταίους οκτώ μήνες, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις πρακτικές.

«Ρωτούν τους βοσκούς και μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν ποιος κάνει τι. Εγώ συνομιλούσα μαζί τους αλλά ο Αλέκος με προέτρεπε συνεχώς να σταματήσω τις αντιπαραθέσεις και να κινηθώ μόνο μέσω της νόμιμης οδού. Ήθελε να λειτουργεί θεσμικά και να ακολουθεί τον νόμο. Πριν από δύο χρόνια είχε καταθέσει μήνυση, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα είχε έρθει σε σύγκρουση με κάποια άτομα για παρόμοια ζητήματα σε χωράφι.

»Μου είχε πει πολλές φορές να μην ανακατεύω τη γυναίκα και το παιδί του σε τέτοιες υποθέσεις. Ήταν άνθρωπος που προστάτευε την οικογένειά του και δεν θα τους φόρτωνε ποτέ τα προβλήματά του. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα τι συνέβη, σκέφτηκα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του φίλου μου. Το μυαλό μου πηγαίνει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όμως δεν μπορώ να πω τίποτα με βεβαιότητα», καταλήγει.

Τι δήλωσε ο δήμαρχος Γόρτυνας

Στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνάς του στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, το «Τούνελ» συνάντησε τον δήμαρχο Γόρτυνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το χωριό του αδικοχαμένου προέδρου της κοινότητας, Αλέκου Δασκαλάκη.

«Ολόκληρη η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την υπόθεση και όλοι ευχόμαστε, ό,τι κι αν έχει συμβεί, να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν είχα την τύχη να συμπορευτώ πολιτικά μαζί του, καθώς ήταν εκλεγμένος σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Ήταν όμως ένας άνθρωπος χαμογελαστός, δραστήριος και αγαπητός, του οποίου η απουσία είναι αισθητή στην κοινωνία μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, Μιχάλης Κοκολάκης.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις που είχε με τον εκλιπόντα αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα της καθημερινότητας και της λειτουργίας της κοινότητας.

«Ειλικρινά, τα θέματα που συζητούσαμε περιορίζονταν στο νερό, την καθαριότητα και γενικότερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε χωριό. Ως Δήμος διαχειριζόμασταν τα ζητήματα αυτά όπως και σε κάθε άλλη κοινότητα. Για θέματα κτηνοτροφίας ή άλλες σχετικές καταγγελίες δεν είχα ποτέ κάποια ενημέρωση. Ο πρόεδρος δεν ήταν αστυνομικός, όπως και ο Δήμος έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και όχι ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει εντός των ορίων του. Σε γενικές γραμμές, τόσο από τους προέδρους των κοινοτήτων όσο και από τους αντιδημάρχους, δεν έχω ιδιαίτερα παράπονα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια».

Αναφορικά με μαρτυρία που έφτασε στην εκπομπή και τον ήθελε να επιδιώκει την αντικατάσταση του αδικοχαμένου προέδρου με άλλο πρόσωπο που δημιουργεί προβλήματα, ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά το συγκεκριμένο σενάριο, επισημαίνοντας ότι δεν είχε καν τη σχετική αρμοδιότητα.

«Ο εκλιπών είχε εκλεγεί με την παράταξη της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τη διαδικασία, η ίδια παράταξη όφειλε να προτείνει τον διάδοχό του. Η πρόταση που κατατέθηκε ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ήταν και το σωστό αλλά και το ηθικά επιβεβλημένο. Επομένως, ούτε επιχείρησα να επιβάλω κάποιο πρόσωπο ούτε πέρασε ποτέ από το μυαλό μου κάτι τέτοιο. Αν υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να αποδοθούν. Αν όχι, η υπόθεση πρέπει να κλείσει ώστε να μπορέσουμε όλοι να προχωρήσουμε. Αυτό που συνέβη στον Αλέκο είναι άδικο και τραγικό», τόνισε.

Τι είπε ο γαμπρός του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος της εκπομπής συνάντησε εκ νέου τον γαμπρό και στενό φίλο του αδικοχαμένου Αλέκου Δασκαλάκη, Μανώλη Προβιδάκη, μεταφέροντάς του τις δηλώσεις του δημάρχου περί έλλειψης καταγγελιών για κτηνοτρόφους. Ο άνθρωπος που άνοιξε την έρευνα και βρήκε στοιχεία τόνισε:

«Από όσο γνωρίζω εγώ, αλλά και οι κάτοικοι του χωριού, έχουν γίνει καταγγελίες προς τον Δήμο. Τώρα, αν αυτές δεν έφτασαν ποτέ στον ίδιο τον δήμαρχο και παρέμειναν σε επίπεδο αντιδημάρχων ή υπηρεσιών, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εκτός από τον Δήμο, έχουν γίνει αναφορές και στο Δασαρχείο, καθώς και στην Αστυνομία. Αυτό το γνωρίζω τόσο από την αντιπρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου όσο και από πολλούς κατοίκους. Δεν είμαστε οι μόνοι που διαμαρτυρόμαστε. Πολλοί δημότες έχουν εκφράσει παράπονα για τις ζημιές που προκαλούνται. Αν υπάρχουν συμφέροντα ή αν κάποιες πληροφορίες σταματούν σε ενδιάμεσα επίπεδα και δεν φτάνουν ποτέ στον δήμαρχο, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω», κατέληξε ο Μανώλης Προβιδάκης.

Τι απαντά ο διευθυντής Δασών για όσα συμβαίνουν στην περιοχή

Το «Τούνελ» ύστερα από επίμονες προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Διευθυντή Δασών Ηρακλείου Ιωάννη Ασπετάκη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις καταγγελίες που δέχονται τόσο η υπηρεσία του όσο και ο ίδιος προσωπικά, σχετικά με τις αγροτικές καταστροφές που προκαλούνται από ανεξέλεγκτα ζώα.

«Ακολουθούμε πάντοτε τη νόμιμη διαδικασία. Ο παθών καταθέτει την καταγγελία του, καλείται να δώσει εξηγήσεις και ο καταγγελλόμενος και στη συνέχεια ο φάκελος διαβιβάζεται στην Εισαγγελία για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Όσον αφορά το οικονομικό μέρος, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα τόσο από εμάς όσο και από την Αστυνομία.

»Δυστυχώς, δεν διαπιστώνω καμία ουσιαστική βελτίωση του φαινομένου. Τα ζώα αυτά κάπου σταβλίζονται. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται λειτουργούν νόμιμα; Αν πρόκειται για γεωργική περιοχή, τα ζώα οφείλουν να παραμένουν εντός των προβλεπόμενων χώρων και να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα. Αυτό απαγορεύεται. Πρέπει να βρίσκονται σε αδειοδοτημένες και κατάλληλες εγκαταστάσεις. Το ερώτημα είναι γιατί τέτοια φαινόμενα δεν παρατηρούνται στον ίδιο βαθμό στην υπόλοιπη Ελλάδα και τα συναντάμε κυρίως εδώ, στην Κρήτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ασπετάκης επισημαίνει ότι όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίζουν ανεξέλεγκτα κοπάδια να βόσκουν σε ξένες ιδιοκτησίες, δεν προχωρούν σε ξεχωριστές αναφορές προς τους δήμους, καθώς οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας διαθέτουν ήδη τα στοιχεία των κτηνοτρόφων μέσω των κτηνοτροφικών δηλώσεων.

«Ο οικείος δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας γνωρίζουν ποιος δραστηριοποιείται και σε ποια περιοχή. Υπό αυτή την έννοια, μια επιπλέον αναφορά από εμάς θα ήταν μάλλον περιττή. Το αν θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο συστηματική ενημέρωση από τη δική μας πλευρά είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, το οποίο ίσως χρειαστεί να εξεταστεί στο μέλλον.

»Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν έχουμε ούτε σχετική οδηγία ούτε τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Παρά τις επανειλημμένες μηνύσεις που καταθέτουμε, το πρόβλημα παραμένει. Εμείς είμαστε δασική υπηρεσία και όχι αγροτική, ωστόσο ασχολούμαστε και με αυτές τις υποθέσεις. Ο πολίτης στον οποίο αναφέρεστε ο Δασκαλάκης Αλέκος, είχε επισκεφθεί πριν από χρόνια την υπηρεσία μας μαζί με ομάδα κατοίκων του Απεσωκαρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης βόσκησης. Δεν υποβλήθηκε καμία έγγραφη καταγγελία· οι διαμαρτυρίες περιορίστηκαν σε προφορικό επίπεδο».

Για τη συγκεκριμένη κοινότητα, όπως αναφέρει σε δημοσιογράφο της εκπομπής, δεν υπάρχει καταγεγραμμένος μεγάλο αριθμό καταγγελιών.

«Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και δασοφυλάκων που ενδεχομένως εμποδίζουν ορισμένα περιστατικά να φτάσουν σε εμένα. Αν είχα γνώση ή αντίληψη τέτοιων πρακτικών, θα είχα παρέμβει άμεσα. Δεν θα τα άφηνα να εξελιχθούν έτσι. Το φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, αν πραγματικά θέλουμε να παταχθεί η παρανομία.

»Αυτός είναι ο στόχος, αν και δεν γνωρίζω κατά πόσο θα υπάρξει η απαιτούμενη βούληση. Στη δική μας υπηρεσία έχουμε φτάσει να σχηματίσουμε περίπου οκτακόσιες δικογραφίες. Ωστόσο, μια υπόθεση μπορεί να χρειαστεί ακόμη και τρία χρόνια για να εκδικαστεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει μέχρι και στην παραγραφή. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε», καταλήγει.