Τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του «MedWatch», του συστήματος που παρακολουθεί δημόσια διαθέσιμο διαδικτυακό περιεχόμενο σχετικό με την προβολή ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών, παρουσίασε την Τρίτη (29/9) το υπουργείο Υγείας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα ευρήματα που έχουν προκύψει μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες εφαρμογής του εργαλείου, ενώ την αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων έκανε ο CEO της Warply, Γιάννης Δοξαράς.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, το εύρος της παρακολούθησης επεκτάθηκε σημαντικά, καθώς στο σύστημα εντάχθηκε πλέον και η Θεσσαλονίκη, μαζί με πρόσθετες δομές στην Αττική.

Πάνω από 37.000 καταχωρίσεις στο μικροσκόπιο

Από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των δομών που έχουν ενταχθεί στον χάρτη του «MedWatch» αυξήθηκε από 8.628 σε 12.137.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του διαδικτυακού υλικού που πέρασε από το σύστημα. Από 13.101 καταχωρίσεις, ο αριθμός έφτασε τις 37.216. Σε αυτές περιλαμβάνονται 17.360 πληρωμένες διαφημίσεις, 17.570 σελίδες ιστοτόπων και 2.287 αναρτήσεις που ήταν δημόσια προσβάσιμες.

Το εργαλείο αντλεί πληροφορίες αποκλειστικά από ανοιχτές, δημόσιες πηγές. Μέσω γλωσσικού μοντέλου επισημαίνονται περιπτώσεις οι οποίες ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Η ένδειξη του συστήματος, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση παράβασης. Τα ευρήματα παραπέμπονται προς αξιολόγηση στους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τον περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, δεν προβλέπεται αυτοματοποιημένη επιβολή κυρώσεων ή άλλων αποφάσεων, ενώ μέσω της πλατφόρμας δεν συγκεντρώνονται δεδομένα ασθενών.

Στο «MedWatch» έχουν ήδη ενταχθεί οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, με τον σχεδιασμό να προβλέπει σταδιακή επέκταση της εφαρμογής του και στους υπόλοιπους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Γεωργιάδης: Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις

Στα πρώτα συμπεράσματα από τη λειτουργία του συστήματος αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι καταγράφεται σημαντική υποχώρηση του αριθμού των διαδικτυακών διαφημίσεων που αφορούν ιατρικές πράξεις.

«Από τις πρώτες δέκα μέρες λειτουργίας του «MedWatch» έχουμε εξάγει τα εξής

χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον, οι διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν σε διάφορες πλατφόρμες έχουν πέσει κατά 91%. Δεύτερον, οι κόκκινες ενδείξεις που βρίσκει η πλατφόρμα βαίνουν διαρκώς μειούμενες. Πέρα των ελέγχων που κάνουμε, υπάρχει γενικά μια συμμόρφωση και μια προσπάθεια των ίδιων πιθανών παραβατών να «μαζευτούν». Άρα, η πλατφόρμα έχει ήδη κάνει τη δουλειά της σε μεγάλο βαθμό και μόνο με την παρουσία της.

Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και

μπότοξ. Υπενθυμίζω ότι η εγκύκλιος του 2026 επιτρέπει στους οδοντιάτρους την

αλλαντική τοξίνη μόνο για θεραπευτικό σκοπό και όχι για αισθητικούς λόγους.

Έχουμε βρει 231 ευρήματα εκ των οποίων 135 σε απλά ιατρεία, 29 σε κλινικές και 24 σε κέντρα αισθητικής με βλαστοκύτταρα, σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και απαιτούν έγκριση του ΕΟΦ. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα, που αναφέρουν botox, dysport και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύεται. Έχουμε βρει 468 κόκκινα ευρήματα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι κατηγορίες των παραβάσεων που αυτή τη στιγμή

έχει βρει το «MedWatch» μετά από δέκα μέρες εφαρμογής του σε Αθήνα,

Θεσσαλονίκη και Πειραιά».

Από οδοντιατρεία και botox έως βλαστοκύτταρα

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σύστημα έχει επισημάνει διαφορετικές κατηγορίες περιεχομένου προς περαιτέρω έλεγχο.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται 119 ευρήματα που συνδέονται με οδοντιατρεία και αφορούν υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και botox. Παράλληλα, καταγράφηκαν 231 περιπτώσεις σχετικές με βλαστοκύτταρα, από τις οποίες 135 αφορούν ιατρεία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής.

Στο διαδικτυακό υλικό που εξετάστηκε εντοπίστηκαν ακόμη 911 αναφορές σε botox, dysport και άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος, ενώ 468 ευρήματα αφορούν περιπτώσεις στις οποίες μη γιατροί εμφανίζονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

Στο 70% η κάλυψη των ιδιωτικών ιατρείων

Την εικόνα από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του «MedWatch» παρουσίασε αναλυτικά ο CEO της Warply, Γιάννης Δοξαράς. Όπως ανέφερε, η προσθήκη της Θεσσαλονίκης επέτρεψε την περαιτέρω διεύρυνση του συστήματος, ενώ οι τρεις μεγαλύτεροι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν πλέον πρόσβαση στο εργαλείο.

«Η παρουσίαση δείχνει τι έχει καταγράψει το «MedWatch» τις τελευταίες δέκα μέρες δηλαδή από την τελευταία συνέντευξη τύπου. Από τις 8.828 δομές τώρα ελέγχουμε 12.137. Έχει μπει μέσα και η Θεσσαλονίκη. Τα ευρήματα έχουν περίπου

τριπλασιαστεί. Ελέγχουμε ψηφιακά τα ίχνη που είναι στα sites, στις διαφημίσεις, και

οτιδήποτε άλλο υπάρχει διαδικτυακά. Κάποια κόκκινα ευρήματα αξιολογήθηκαν και δεν θεωρήθηκαν ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι. Σε κάποια ξεκίνησαν

έλεγχοι. Οι Iατρικοί Σύλλογοι έχουν πάρει πρόσβαση και εξετάζουν πως θα τα

αξιοποιήσουν. Αυτή την στιγμή έχουμε περίπου καλύψει γύρω στο 70% όλων των

ιδιωτικών ιατρείων, έχοντας και τους τρεις μεγάλους ιατρικούς συλλόγους στη χώρα.

Τα συνολικά ευρήματα που είναι κόκκινα είναι 197 ιατρεία και κίτρινα 2.606. Στις 10 Σεπτεμβρίου που έγινε η πρώτη ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχαμε 141 διαφημιστικές καμπάνιες ιατρικού ενδιαφέροντος που «τρέχανε» διαδικτυακά. Χθες, είχαμε 13. Άρα, ουσιαστικά, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το «MedWatch», ξεκίνησε μία πτώση της τάξης του 91% στις διαφημίσεις.

Η αλήθεια είναι ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι το έχουν αγκαλιάσει το εργαλείο. Θεωρούν ότι έχει βάλει κανόνες και πάρα πολλοί έχουν αρχίσει και συμμορφώνονται. Μιλάμε με τους οδοντιατρικούς συλλόγους, με τους φυσιοθεραπευτές, με τους διαιτολόγους και όταν υπάρξει νομοθεσία και με τους ψυχολόγους. Όσο η κάλυψη μεγαλώνει τόσο πιο εύκολο θα είναι να τα παρακολουθούμε».

Από 141 διαφημιστικές καμπάνιες σε 13

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης, στις 10 Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί 141 ενεργές διαδικτυακές διαφημιστικές καμπάνιες ιατρικού ενδιαφέροντος, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ο αντίστοιχος αριθμός είχε περιοριστεί στις 13. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί, σύμφωνα με τους υπευθύνους του συστήματος, σε πτώση της τάξης του 91%.

Παράλληλα, από την κατηγοριοποίηση των μέχρι στιγμής δεδομένων προκύπτουν 197 ιατρεία με «κόκκινη» ένδειξη και 2.606 με «κίτρινη». Οι ενδείξεις αυτές αποτελούν σήμανση για αξιολόγηση και όχι αυτοτελή διαπίστωση παράβασης.

Η επόμενη φάση προβλέπει μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και συνεργασία με περισσότερους επαγγελματικούς φορείς. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με οδοντιατρικούς συλλόγους, φυσιοθεραπευτές και διαιτολόγους, ενώ στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται και οι ψυχολόγοι, εφόσον διαμορφωθεί το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο.