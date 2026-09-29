Ένα στιγμιότυπο από το Οβάλ Γραφείο στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονα σχόλια στα social media, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να κλείνει τα μάτια και να γέρνει το κεφάλι του, την ώρα που άλλοι αξιωματούχοι μιλούσαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο ενός νέου επενδυτικού σχεδίου ύψους 15 δισ. δολαρίων για την κατασκευή μεγάλης μονάδας παραγωγής χάλυβα στην Αϊόβα.

Το εργοστάσιο της Mesabi Metallics αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2030 και, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα δημιουργήσει περίπου 1.750 μόνιμες θέσεις εργασίας στην Αϊόβα.

Ο Τραμπ μιλούσε για τον «νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, χρησιμοποιώντας ξανά το παρατσούκλι «Sleepy Joe» («Νυσταγμένος Τζο»).

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί επί της προηγούμενης προεδρίας, αποδίδοντας την επένδυση στην πολιτική της δικής του κυβέρνησης.

Trump appears to be completely passed out asleep during his 2pm Oval Office announcement https://t.co/Mvp11umdb8 — Headquarters (@HQNewsNow) September 28, 2026

Λίγο αργότερα, όμως, όταν τον λόγο πήραν άλλοι αξιωματούχοι, οι κάμερες κατέγραψαν τον Αμερικανό πρόεδρο να κάθεται πίσω από το γραφείο του στο Οβάλ Γραφείο, με τα μάτια του κλειστά και το κεφάλι του να γέρνει προς τα κάτω.

Το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να προκαλέσει σχόλια στο διαδίκτυο, με επικριτές του προέδρου να υποστηρίζουν ότι αποκοιμήθηκε. Το βίντεο, πάντως, καταγράφει μόνο τη συγκεκριμένη στάση και όχι τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Το περιστατικό αναφέρθηκε ευρέως από αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.