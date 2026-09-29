Για άλλους μπορεί να είναι όνειρο ζωής ωστόσο για την Ευγενία Νιάρχου η κρουαζιέρα με το περίφημο «Corinthian» της «Orient Express» αποτελεί μια πραγματικότητα που βιώνει αυτές τις ημέρες.

Η εγγονή του μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου που δραστηριοποιείται πολύ ενεργά τα τελευταία χρόνια με την σχεδίαση και κατασκευή πολύτιμων κοσμημάτων αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της και να πραγματοποιήσει μια κρουαζιέρα με το υπερπολυτελές γιοτ «Corinthian». Αποκαλύπτοντας στους ακόλουθους της σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης τους πολυτελούς χώρους του μεγαλοπρεπούς σκάφους, αλλά, πάντα με τη δική της ματιά.

Με μια τιμή της τάξεως των 38 χιλιάδων ευρώ μπορεί κανείς να απολαύσει ένα «ταξίδι ζωής», με θεραπείες στο spa του «Guerlain» και απολαμβάνοντας γεύσεις δια χειρός του βραβευμένου με πολλά αστέρια Michelin, σεφ Yannick Alléno, στο «Corinthian» της «Orient Express».

Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό σκάφος στον κόσμο, που διασχίζει πλέον τη Μεσόγειο, βγαίνοντας από το ναυπηγείο στο Saint Nazare της Γαλλίας. Το θαύμα ουσιαστικά της ναυπηγικής διαθέτει 54 εξαιρετικά εξοπλισμένες σουίτες, που ενσωματώνουν την κληρονομιά του Orient Express σε ένα πλωτό καταφύγιο φινέτσας και απαράμιλλης πολυτέλειας. Και με κάθε μια από τις σουίτες του να προσφέρουν πανοραμική θέα στη θάλασσα.

Σχεδιασμένο ως ένα πλωτό παλάτι, το γιοτ ενσαρκώνει την καλύτερη γαλλική δεξιοτεχνία, εμποτισμένη με επιρροές από τους πιο εμπνευσμένους πολιτισμούς του κόσμου. Από περίπλοκα γυάλινα έργα μέχρι επιμελημένες συλλογές τέχνης, με τον κάθε χώρο να είναι σχεδιασμένος για ανακάλυψη.

Στο «τιμόνι» της δημιουργίας του «Corinthian» ως Αρχιτέκτονας και Καλλιτεχνικός Διευθυντής, βρίσκεται ο Maxime D’Angeac που διευθύνει κάθε έργο του με ζήλο και πάθος για τριάντα χρόνια.

Η πολυτέλεια πάνω στο yacht είναι κάτι περισσότερο από αισθητή και δικαιολογεί απόλυτα, σε συνδυασμό και με τις υψηλές υπηρεσίες φιλοξενίας, το κόστος για ένα και μόνο «ταξίδι ζωής», όπως ακριβώς συμβαίνει και με το αντίστοιχο ταξίδι με το τρένο Orient Express.

Το «Corinthian» διαθέτει πολλά εστιατόρια, μπαρ και lounge, καθώς και μια πλωτή ιδιωτική μαρίνα. Στους χώρους του περιλαμβάνεται επίσης βιβλιοθήκη με 1.500 προσεκτικά επιλεγμένα βιβλία για μια διαφορετική λογοτεχνική απόδραση, αλλά και Library Bar με εκλεκτά ποτά. Δίπλα στο Speakeasy Bar υπάρχει αίθουσα παιχνιδιών, ενώ το γυμναστήριο και το στούντιο γιόγκα προσφέρουν θέα στη θάλασσα, κορυφαίο εξοπλισμό και εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Για τους λάτρεις του κινηματογράφου υπάρχει αίθουσα 20 θέσεων με βελούδινες καρέκλες Orient Express, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν νέες ταινίες αλλά και διαχρονικά κλασικά έργα, με τεχνολογία αιχμής. Ο χώρος διατίθεται επίσης για ιδιωτικές προβολές και κρατήσεις.

Ακολουθώντας τα πρότυπα των παλαιών κρουαζιερόπλοιων που πραγματοποιούσαν υπερατλαντικά ταξίδια, το «Corinthian» διαθέτει ένα σπα 4.200 τετραγωνικών μέτρων, που φέρει την υπογραφή του Οίκου «Guerlain». Περιλαμβάνει πολυτελείς θεραπείες, tepidarium και ήσυχους χώρους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα, τον ήλιο και τον αλμυρό αέρα.

Στο ίδιο επίπεδο πολυτέλειας κινείται και το ανδρικό κουρείο «Le Barbier», όπου προσφέρονται υπηρεσίες styling μαλλιών, κουρέματος, περιποίησης γενειάδας και στεγνώματος με πιστολάκι, με θέα στη θάλασσα.