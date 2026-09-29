Μια ασυνήθιστη συγκέντρωση ορισμένων από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη αποτυπώνει η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο. Γύρω από το ίδιο τραπέζι βρέθηκαν προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου των οποίων οι περιουσίες, αθροιστικά, υπερβαίνουν κατά πολύ το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Τρίτη κορυφαία στελέχη εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης σε γεύμα στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση έφερε δίπλα δίπλα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Silicon Valley, ακόμη και επιχειρηματίες που κατά καιρούς έχουν βρεθεί σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Σύμφωνα με το Axios, 31 επικεφαλής εταιρειών αποδέχθηκαν την πρόσκληση της αμερικανικής προεδρίας και έδωσαν το «παρών».

Στη θέση δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο κάθισε, από τη μία πλευρά, ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ενώ από την άλλη βρέθηκε ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Στο τραπέζι κάθισαν επίσης ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook και ο Σουντάρ Πιτσάι της Google, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Τζεφ Μπέζος της Amazon και ο Σάτια Ναντέλα της Microsoft. Στη συνάντηση συμμετείχε ακόμη ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Από τον χώρο της τεχνολογίας συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η επικεφαλής της AMD, Λίζα Σου, καθώς και ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν.

Την αμερικανική κυβέρνηση εκπροσώπησαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος.

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων περιορισμών στην ανάπτυξή της, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η «τεράστια αυτορρύθμιση» πρέπει να αποτελέσει τον δρόμο που θα ακολουθηθεί, διαφοροποιούμενος από τις προτάσεις για ενίσχυση της εποπτείας από το Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε παράλληλα στην επέκταση των κέντρων δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα γίνουν «πολύ δημοφιλείς». Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με δημοσκοπικά ευρήματα που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, καταγράφουν έντονες επιφυλάξεις μεταξύ των Αμερικανών απέναντι στην κατασκευή περισσότερων τέτοιων εγκαταστάσεων στις περιοχές όπου ζουν.

«Οι περιοχές με κέντρα δεδομένων έχουν γίνει πολύ πλούσιες», ισχυρίστηκε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «οι άνθρωποι έχουν γίνει πολύ πλούσιοι. Οι φόροι τους έχουν μειωθεί, δεν έχουν αυξηθεί, και έχουν συμβεί πολλά καλά πράγματα».