Ένα φόρεμα που έχει συνδεθεί με αρκετές σημαντικές εμφανίσεις της βασίλισσας Λετίθια επέστρεψε στην επίσημη ατζέντα της για την υποδοχή του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν στη Μαδρίτη.

Στην τελετή υποδοχής του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας, η Λετίθια επέλεξε ένα γκρι φόρεμα του ισπανικού οίκου Pertegaz, με εφαρμοστή γραμμή, κλειστό λαιμόκοψη και μια μεγάλη φιόγκο στο επάνω μέρος. Το ιδιαίτερο στοιχείο του είναι τα ανάγλυφα λουλουδάτα κεντήματα που καλύπτουν μεγάλο μέρος της δημιουργίας.

Η επιλογή δεν ήταν καινούργια για τη βασίλισσα. Το ίδιο φόρεμα είχε φορέσει για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2019, σε εκδήλωση στο Οβιέδο για τους βραβευθέντες με τα Βραβεία Πριγκίπισσας της Αστούριας. Τότε είχε ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο: ήταν η πρώτη φορά μετά τον γάμο της, το 2004, που η Λετίθια επέλεγε δημιουργία του Pertegaz.

Ένα φόρεμα με τη δική του διαδρομή

Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έμεινε κλεισμένο στην γκαρνταρόμπα της μετά την πρώτη του εμφάνιση. Τον Απρίλιο του 2022 η Λετίθια το φόρεσε ξανά σε γεύμα στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την απονομή του Βραβείου Θερβάντες.

Η τρίτη εμφάνισή του πριν από τη σημερινή είχε γίνει κατά την υποδοχή του σουλτάνου του Ομάν, Χάιθαμ μπιν Ταρίκ, στο Βασιλικό Παλάτι. Έτσι, η παρουσία του στην υποδοχή των Μακρόν αποτελεί ακόμη μία επίσημη περίσταση στην οποία η βασίλισσα επέλεξε να επαναφέρει το ίδιο σχέδιο.

Για τη σημερινή εμφάνιση, η Λετίθια κράτησε τα υπόλοιπα στοιχεία αρκετά διακριτικά, αφήνοντας το φόρεμα να έχει τον πρώτο ρόλο. Συνδύασε την εμφάνιση με μαύρα ή ουδέτερα αξεσουάρ, ενώ φόρεσε τα destaloné παπούτσια της Massimo Dutti που είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το 2023 και μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια. Στα χέρια της είχε επίσης τα δύο δαχτυλίδια που φορά συχνά, από τις Karen Hallam και Coreterno.

Η επιλογή του Pertegaz έχει και μια ακόμη σύνδεση με τη βασίλισσα. Ο ιδρυτής του οίκου, Μανουέλ Περτεγκάθ, είχε σχεδιάσει το νυφικό που φόρεσε η Λετίθια στον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Φελίπε στις 22 Μαΐου 2004.

Την ίδια ώρα, η Μπριζίτ Μακρόν κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση, επιλέγοντας δημιουργία του Louis Vuitton. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας φόρεσε midi φόρεμα σε ροζ απόχρωση με ασορτί παλτό, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με καραμελένιες γόβες από σουέτ και κοσμήματα.

Η επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν στην Ισπανία ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επίσημη υποδοχή, γεύμα στη Zarzuela και δείπνο στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης. Το βράδυ αναμένεται και η εμφάνιση της Λετίθια με ιστορική τιάρα στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου.