Ένα λάθος λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να μετατρέψει μια συνηθισμένη διαδικασία ανεφοδιασμού σε σκηνή πανικού στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης.

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που όχημα ανεφοδιασμού καυσίμων απομακρύνεται από ένα Boeing 747-8 της Air China, ενώ οι σωλήνες φαίνεται πως παραμένουν ακόμη συνδεδεμένοι με το αεροσκάφος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τεράστια ποσότητα καυσίμου αρχίζει να εκτοξεύεται από το σημείο σύνδεσης και να καταλήγει στο έδαφος, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση δίπλα σε ένα μεγάλο επιβατικό αεροπλάνο.

Look at all that jet fuel pouring out of this 747. The fuel truck is right there, people are walking around in it, and nobody's panicking. Why?



Because it's Jet A, not gasoline. Unless the fuel is about 100°F or hotter, you could drop a lit match in that puddle and it'll usually… — Alex Boge (@alexboge) September 28, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου, τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στη θέση στάθμευσης του αεροδρομίου και προετοιμαζόταν για την πτήση προς το Πεκίνο.

Σύμφωνα με διεθνή αεροπορικά μέσα, το Boeing 747-8 με αριθμό νηολόγησης B-2486 βρισκόταν στην πύλη όταν το όχημα ανεφοδιασμού φέρεται να κινήθηκε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσύνδεσης.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να σταματά το όχημα λίγο μετά την απομάκρυνσή του και να κατεβαίνει για να ελέγξει τι έχει συμβεί, ενώ δεύτερος εργαζόμενος πλησιάζει το αεροσκάφος την ώρα που το καύσιμο συνεχίζει να διαρρέει.

Η Air China επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «ασυνήθιστη κίνηση» του οχήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών εδάφους και ανέφερε πως προκλήθηκαν ζημιές σε εξαρτήματα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα η πτήση προς την κινεζική πρωτεύουσα να ακυρωθεί.

Παρά το σοβαρό περιστατικό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή προσωπικού.

WATCH: Fuel truck moves during refueling of an Air China Boeing 747-89L at New York's JFK Airport.



The unexpected movement of the refueling truck caused damage to the fuel port and a fuel leak. pic.twitter.com/qCHIeCUnxC — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 2, 2026

Τι φαίνεται να προκάλεσε τη διαρροή

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο σωλήνες ανεφοδιασμού παρέμειναν συνδεδεμένοι στο αεροσκάφος όταν το όχημα άρχισε να κινείται.

Η απότομη τάση φαίνεται πως προκάλεσε την αποκόλληση των συνδέσεων και οδήγησε στη μεγάλη διαρροή καυσίμου στην πίστα του αεροδρομίου.

Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το λάθος, καθώς οι διαδικασίες ανεφοδιασμού αεροσκαφών περιλαμβάνουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας ακριβώς για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

Το αεροσκάφος παρέμεινε στο έδαφος για τεχνικούς ελέγχους μετά το συμβάν, προτού επιστρέψει αργότερα σε επιχειρησιακή χρήση.

Τα δεδομένα πτήσεων δείχνουν ότι το συγκεκριμένο Boeing έχει πραγματοποιήσει έκτοτε κανονικές πτήσεις, μεταξύ άλλων και δρομολόγιο από τη Νέα Υόρκη προς το Πεκίνο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο του περιστατικού, ωστόσο, αποτυπώνει τη στιγμή που ένα μικρό ανθρώπινο λάθος στην πίστα ενός από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολύ σοβαρότερο συμβάν.