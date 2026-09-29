Μια φωτογραφία που κάποιοι πιθανότατα ήθελαν να παρουσιάσουν ως «μοναδική εμπειρία διακοπών» εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κύμα κατακραυγής. Ένα ζευγάρι Ουκρανών τουριστών βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς αντίδρασης μετά τη δημοσίευση βίντεο και φωτογραφιών όπου φαίνεται να ανεβαίνουν πάνω σε θαλάσσια χελώνα την ώρα που εκείνη βρισκόταν στην παραλία για να γεννήσει τα αυγά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ρας Αλ Χαντ του Ομάν, μια από τις σημαντικές περιοχές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, όπου οι επισκέπτες καλούνται να κρατούν απόσταση και να αποφεύγουν κάθε ενόχληση των ζώων.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, πρωταγωνιστές του περιστατικού ήταν ο 32χρονος Βαντίμ Ολέινικ, influencer στον χώρο του fitness και αθλητής του calisthenics, και η σύντροφός του Όλενα Κραβτσένκο, γιατρός αισθητικής. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το ζευγάρι να κάθεται πάνω στο καβούκι της χελώνας, ενώ εκείνη βρισκόταν στη διαδικασία της ωοτοκίας.

Σε ένα από τα βίντεο που έγιναν viral, ο Ολέινικ εμφανίζεται επίσης να κρατά ένα μικρό χελωνάκι που μόλις είχε βγει από το αυγό, ενώ προσπαθεί να φωτογραφηθεί μαζί του. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, αλλά και από οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής.

Now this man deserves to be globally shamed for his stupidity & cruelty pic.twitter.com/XXDGD1EcPp — dominic dyer (@domdyer70) September 28, 2026

«Δεν είναι παιχνίδι»: Η οργή των οργανώσεων προστασίας ζώων

Η ιταλική περιβαλλοντική πρωτοβουλία Biologicamente, η οποία ανέδειξε το περιστατικό, άσκησε σκληρή κριτική, υποστηρίζοντας ότι μια σοβαρή ομάδα προστασίας άγριας ζωής δεν θα επέτρεπε ποτέ τέτοια συμπεριφορά σε χώρο ωοτοκίας.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι θαλάσσιες χελώνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους. Η ανθρώπινη παρουσία σε πολύ μικρή απόσταση, το άγγιγμα ή η προσπάθεια μετακίνησης του ζώου μπορούν να προκαλέσουν στρες και να επηρεάσουν τη φυσική διαδικασία της ωοτοκίας.

Παρέμβαση των αρχών του Ομάν

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ομάν ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί το βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και ότι προχώρησε στις απαραίτητες νομικές ενέργειες εναντίον του ατόμου που φέρεται να παραβίασε τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής.

Οι αρχές τόνισαν ότι δεν θα ανεχθούν πρακτικές που μπορούν να βλάψουν την άγρια ζωή ή να απειλήσουν τα φυσικά οικοσυστήματα, ενώ κάλεσαν τους επισκέπτες των περιοχών ωοτοκίας να μην αγγίζουν, να μην πλησιάζουν και να μην ενοχλούν τις χελώνες.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν επίσης αναφορές ότι το ζευγάρι συνελήφθη κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές του Ομάν για κράτηση ή σύλληψη.

Η απολογία του influencer

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο Βαντίμ Ολέινικ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τους κανόνες προστασίας των θαλάσσιων χελωνών και ότι έκανε λάθος.

Το περιστατικό, ωστόσο, έχει ήδη ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τη συμπεριφορά των τουριστών απέναντι στην άγρια ζωή και για το κατά πόσο η ανάγκη για μια εντυπωσιακή φωτογραφία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες παρεμβάσεις στη φύση.