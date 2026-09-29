Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής σχετικά με τη φερόμενη απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ την προηγούμενη Κυριακή. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των αρχών, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν εντοπίστηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοχή των πέντε υπόπτων.

Ωστόσο, τα ευρήματα των αστυνομικών στα οχήματά τους περιορίστηκαν σε μια ποσότητα πετρελαίου, γεγονός που επανακαθορίζει το πλαίσιο των ανακρίσεων. Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των πραγματικών προθέσεων και των σχεδίων των συλληφθέντων.

Τα οχήματα ερευνήθηκαν εξονυχιστικά «με τη βοήθεια στρατιωτικών μέσων και ειδικών της αστυνομίας και είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι δεν βρέθηκε κανένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», είπε ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ.

MOMENTS AGO: Head of Counter Terrorism Policing, Assistant Commissioner Laurence Taylor, has confirmed that “no improvised explosive devices” were found in the three white vans linked to the arrests near RAF Fairford.



“Those vehicles, as I explained yesterday, have been subject… pic.twitter.com/k4CMcg8MxW — RedWave Press (@RedWavePress) September 29, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καυσίμων.



Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε κατοικίες στο Λονδίνο. Η ζώνη των ερευνών γύρω από την αεροπορική βάση RAF Fairford, που την χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις, έχει περιοριστεί και αναμένεται ότι οι έρευνες θα τερματιστούν αύριο Τετάρτη.



Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή παραμένουν υπό έρευνα, αν και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

Britain is investigating whether Iran was behind a suspected bomb plot targeting RAF Fairford, a key UK base used by the US during the Iran war and home to strategic US bombers, including B-52 and B-1B Lancer aircraft – The Telegraph.



UK investigators are examining several… pic.twitter.com/gyLKkbcZml — Current Report (@Currentreport1) September 27, 2026



«Κατανοώ για ποιον λόγο αυτή η εξέλιξη αιφνιδίασε πολλούς, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι επρόκειτο για μια απόφαση των ερευνητικών αρχών, η οποία βασίζεται στην εμπειρία των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε ο Τέιλορ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.