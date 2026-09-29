Ένα βίντεο που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τη στιγμή που μια τουρίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερο φόβο της, λίγο πριν πραγματοποιήσει ένα άλμα περίπου 80 μέτρων σε τουριστικό αξιοθέατο στο Νταγκεστάν της Ρωσίας.

Στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε και αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα, η γυναίκα εμφανίζεται στην πλατφόρμα του αξιοθέατου Noh’o, πάνω από το φαράγγι του ποταμού Σουλάκ, φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για το άλμα.

Ωστόσο, αντί να προχωρήσει προς την άκρη, φαίνεται να πανικοβάλλεται και να προσπαθεί να απομακρυνθεί. Η τουρίστρια ακούγεται να φωνάζει «μην το κάνετε αυτό» και να ζητά να την αφήσουν.

«Σας παρακαλώ, μη με πετάξετε έτσι. Αφήστε με», φέρεται να λέει, ενώ απευθύνεται και στον σύζυγό της που φέρεται να καταγράφει τη σκηνή με το κινητό του.

A real act of abuse: in Dagestan, a tourist was forcibly pushed off a zipline over the Sulak Canyon



The woman changed her mind at the last moment and refused to jump, but the foolish instructors could no longer be stopped.



After struggling with her for a while, an attraction… pic.twitter.com/iQtWrqnNLV — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026

Οι υπεύθυνοι του αξιοθέατου προσπαθούν να την καθησυχάσουν, όμως το βίντεο δείχνει τη γυναίκα να συνεχίζει να αντιστέκεται. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, σε κάποια στιγμή οι εργαζόμενοι φαίνεται να πιέζουν τα πόδια της στο πίσω μέρος των γονάτων ώστε να καθίσει στην άκρη της πλατφόρμας και να προχωρήσει η διαδικασία.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα πραγματοποιεί τελικά το άλμα με τη χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας.

Παρά το σοκ της στιγμής, επέστρεψε με ασφάλεια στην πλατφόρμα και δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την επιστροφή της ρωτήθηκε αν θα ήθελε να επαναλάβει την εμπειρία.

Η ίδια φέρεται να αντέδρασε έντονα, λέγοντας στον σύζυγό της ότι είχε πει «όχι» και ότι φοβόταν.

Αντιδράσεις για τα όρια της «αδρεναλίνης»

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι ξεπέρασαν τα όρια μιας δραστηριότητας που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή.

Αρκετοί σχολίασαν ότι μια τέτοια εμπειρία θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν ο συμμετέχων αισθάνεται έτοιμος, ενώ εξέφρασαν την άποψη ότι η πίεση ή ο εξαναγκασμός μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους.

Παράλληλα, σύμφωνα με το East2West, έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συμπεριφορά των εργαζομένων του αξιοθέατου.

Το Noh’o βρίσκεται στην περιοχή του ποταμού Σουλάκ, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του Νταγκεστάν για δραστηριότητες περιπέτειας, καθώς η περιοχή προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν εμπειρίες όπως άλματα με σχοινί και ακραίες δραστηριότητες πάνω από το φαράγγι.

Το περιστατικό επανέφερε τη συζήτηση για το πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην «περιπέτεια» και στην επικίνδυνη πίεση προς έναν άνθρωπο που έχει εκφράσει ξεκάθαρα τον φόβο του.