Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, μετά την παραδοχή του πατέρα μιας 4χρονης μαθήτριας ότι επιτέθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, υποστηρίζοντας πως αντέδρασε σε κατάσταση έντονης φόρτισης μετά τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί.

Ο ίδιος, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι «θόλωσε» και παραδέχθηκε πως μπήκε στον χώρο του σχολείου και χτύπησε την εκπαιδευτικό.

«Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας υποστήριξε ακόμη ότι η αντίδρασή του συνδέθηκε με τον τρόπο που, όπως ισχυρίζεται, αντιμετωπίστηκε το παιδί του μετά την ένταση που είχε δημιουργηθεί στο σχολείο.

«Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», ανέφερε.

Το βίντεο της επίθεσης και η στιγμή της συμπλοκής

Η υπόθεση ήρθε στο επίκεντρο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.

Το υλικό, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από το κινητό της ίδιας της εκπαιδευτικού, αποτυπώνει τη στιγμή μετά την έναρξη της συμπλοκής.

Η διευθύντρια εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος να προσπαθεί να προστατευθεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να τη χτυπά στο κεφάλι.

Στο βίντεο ακούγεται η εκπαιδευτικός να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον άνδρα λέγοντας: «Ναι, εσείς χτυπάτε».

Ο άνδρας ακούγεται να ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η διευθύντρια απευθυνόταν στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα.

Η ένταση που προηγήθηκε στο νηπιαγωγείο

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση ενός άλλου βίντεο από το σχολείο, στο οποίο η διευθύντρια ακούγεται να μιλά με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε μικρούς μαθητές.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η εκπαιδευτικός φέρεται να αντιδρά για ζημιά σε αντικείμενο του σχολείου, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στο βίντεο ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει τη φράση: «Θα σας κόψω τα χέρια», προκαλώντας αντιδράσεις από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο και διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η υπόθεση

Για την υπόθεση έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μητέρας μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου, ενώ έχει κατατεθεί μήνυση και κατά του πατέρα, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

«Περιστατικό που τραυματίζει τη σχολική κοινότητα»

Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό και τόνισε πως η βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το βίντεο με τις δηλώσεις της διευθύντριας προς τα παιδιά είναι αποσπασματικό και πως η συνολική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Σοβαρά τραυματισμένη η διευθύντρια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αναστασόπουλος στην κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, η διευθύντρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν παρόν και το ανήλικο παιδί της.

«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση», ανέφερε.

Η ίδια η εκπαιδευτικός φέρεται να έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από συγγενείς μαθητών και ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Οι επόμενες κινήσεις για τη λειτουργία του σχολείου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη του διοικητικού κενού που δημιουργήθηκε στη σχολική μονάδα, αλλά και για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασόπουλος, έχει προβλεφθεί η αναπλήρωση της διευθύντριας, ενώ στο σχολείο θα παρέχεται βοήθεια από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πτυχή των γεγονότων, από το αρχικό περιστατικό στο νηπιαγωγείο μέχρι την επίθεση που ακολούθησε.