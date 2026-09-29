Η Ντουμπάι νίκησε και τη Μπαρτσελόνα, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης στην πρεμιέρα, με 94-87 και έκανε το 2/2 στη Euroleague.

Μπορεί η πρώτη περίοδος να έκλεισε με τους Ισπανούς να προηγούνται με δύο πόντους (23-25), στη δεύτερη όμως οι γηπεδούχοι ήταν εντυπωσιακοί και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα 15 πόντων.

Με επιμέρους σκορ 23-5 η Ντουμπάι μετέτρεψε το 23-25 σε 46-30, ήταν μπροστά με 52-37 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, λίγο πριν τη λήξη του οποίου το σκορ ήταν 76-56.

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να συμμαζέψει την κατάσταση στο τέταρτο δεκάλεπτο και τα κατάφερε, η Ντουμπάι όμως, για την οποία ο Γουόκαπ είχε 5 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, πήρε τη νίκη με 94-87, έχοντας για κορυφαίο τον Καμπενγκέλε που πέτυχε 21 πόντους και πήρε 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87