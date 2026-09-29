Με μπροστάρηδες τους Φουρνιέ και Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 93-91 και έκανε το 2/2 στη Euroleague.

Παρουσία του Σακίλ Ο’ Νιλ, ο οποίος βρέθηκε στη Zalgirio Arena για να παρακολουθήσει το ματς, οι Λιθουανοί μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 9-2 στα πρώτα λεπτά, οι «ερυθρόλευκοι» όμως αντέδρασαν και μείωσαν σε 11-10, με τις δύο ομάδες να παραμένουν κοντά στο σκορ στη συνέχεια.

Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 24-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως μπήκε καλύτερα στη δεύτερη, προσπέρασε για πρώτη φορά και πήγε και στο +7 (30-37) στο 16′ χάρη σε δίποντα των Μοντέρο, Φουρνιέ και Παπανικολάου. Η Ζαλγκίρις, όμως, έβγαλε αντίδραση και με επιμέρους σκορ 11-2 προηγήθηκε με 41-39, για να λήξει τελικά το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 44-44.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι Λιθουανοί κατάφεραν να ξεφύγουν με 52-46, ο Ολυμπιακός όμως απάντησε με σερί 11-0 για το 52-57. Ακολούθησε σερί 6-0 των γηπεδούχων για το 58-57, αλλά ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 58-60. Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι και οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα ενός πόντου (63-64).

Η Ζαλγκίρις κατάφερε να προσπεράσει με 71-68, οι Πειραιώτες όμως με σερί 8-0 μετέτρεψαν το σκορ σε 71-76 με σχεδόν 5 λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Οι Λιθουανοί επανήλθαν, με καλάθι του Βαλαντσιούνας προσπέρασαν με 86-85 ενώ απέμεναν 1:16 για το τέλος, ο Βεζένκοβ έκανε το 86-87, ο Μπράουν το 88-87 και ο Φουρνιέ με μεγάλο τρίποντο το 88-90, για να ακολουθήσει το 88-92 με δύο βολές του Μοντέρο.

Η Ζαλγκίρις το πάλεψε μέχρι το τέλος, ο Ολυμπιακός όμως ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση και πήρε τη νίκη με 93-91.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93