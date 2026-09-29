Ένταση επικράτησε στη Δυτική Όχθη με πρωταγωνιστές και πάλι Εβραίους αποίκους, οι οποίοι αυτή τη φορά επιτέθηκαν στον ισραηλινό στρατό, επειδή δεν μπόρεσαν να κλέψουν το σπίτι και τη γη οικογένειας.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, στο παλαιστινιακό χωριό Τζαλούντ, Εβραίοι άποικοι παρενοχλούσαν την οικογένεια Τουμπάσι για να τη διώξουν από το σπίτι της, ώστε να κλέψουν τη γη της. Πράγματι, τον περασμένο Ιούλιο τα κατάφεραν μετά από δεκάδες επιθέσεις σε βάρος της.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, όμως, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εξέδωσε απόφαση που υποχρέωσε τις ισραηλινές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η οικογένεια Τουμπάσι να επιστρέψει εντός δύο εβδομάδων στο σπίτι της.

Έτσι, σήμερα τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις των IDF και της συνοριοφυλακής μπήκαν στο χωριό Τζαλούντ για να συνοδεύσουν την οικογένεια των Παλαιστινίων. Βρέθηκαν όμως αντιμέτωποι με πάνω από 100 Εβραίους εποίκους, οι οποίοι είχαν ήδη πυρπολήσει το σπίτι, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς, ενώ παράλληλα πυρπολούσαν κτήρια και αυτοκίνητα στο Τζαλούντ και πετούσαν πέτρες κατά των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων, τραυματίζοντας δύο στρατιώτες. Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οδομαχίες μεταξύ στρατού και Εβραίων εποίκων, οι IDF μετέφεραν τα μέλη της οικογένειας των Παλαιστινίων έξω από το χωριό, ενώ παράλληλα συνέλαβαν δύο εποίκους, που κρατούνται και ανακρίνονται.

Σήμερα το πρωί μετέβη κλιμάκιο της ισραηλινής αστυνομίας στο πυρπολημένο σπίτι της οικογένειας Τουμπάσι και στα υπόλοιπα σημεία των ταραχών στο Τζαλούντ, για να συλλέξει καταθέσεις των κατοίκων και στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ποινική δικογραφία.

Εκτός από τις ταραχές στο Τζαλούντ, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν και άλλες επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά που βρίσκονται σε μικρή απόσταση, ως επίσης και σε άλλα χωριά Παλαιστινίων στα περίχωρα της Βηθλεέμ, όπως μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA.

Καταδικαστικές δηλώσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Τα γεγονότα στο Τζαλούντ καταδίκασαν έντονα ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, Κατς και Σάαρ αντίστοιχα, αναφέροντάς τους ως «Εβραίους κατοίκους της Ιουδαίας και Σαμάρειας που παραβαίνουν το κοινό ποινικό δίκαιο» και όχι ως «εποίκους της Δυτικής Όχθης». Ειδικότερα, ο πρόεδρος Χέρτσογκ αποκάλεσε «ηθική κηλίδα κατά των αξιών του Ισραήλ» τις επιθέσεις των εποίκων «κατά απλών Παλαιστινίων κατοίκων», ενώ ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «οι παράνομες πράξεις μίας μικρής ομάδας δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των νομοταγών Εβραίων κατοίκων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας».

Από τον Απρίλιο έως και σήμερα πυκνώνει η συχνότητα των επιθέσεων κατά παλαιστινιακών χωριών της Δυτικής Όχθης με δράστες ομάδες νεαρών Εβραίων εποίκων που στήνουν στα περίχωρα των χωριών αυτοσχέδιους καταυλισμούς, χωρίς την άδεια των ισραηλινών αρχών. Το φαινόμενο καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα, ως επίσης και από τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικλ Χάκαμπι, με αφορμή αντίστοιχη επίθεση με θύματα μέλη παλαιστινιακής οικογένειας που κατέχουν αμερικανική υπηκοότητα και κατοικούν στο γειτονικό χωριό Κούσρα, το οποίο επίσης αποτέλεσε στόχος επιθέσεων εκ μέρους ομάδων Εβραίων εποίκων, τους οποίους μάλιστα ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε ως τρομοκράτες.

Οι επιθέσεις αυτές αποτέλεσαν την αιτία πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία) καθώς και ο Καναδάς να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις κατά των εβραϊκών εποικισμών στην Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης Νετανιάχου, που αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας του Βρετανικού Προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την άμεση απέλαση Βρετανών που είχαν τοποθετηθεί στο πολυεθνικό συντονιστικό κέντρο που εδρεύει στο νότιο Ισραήλ και είναι αρμόδιο για την ορθή εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Προχθές Κυριακή (27/9) το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών αφαίρεσε το στάτους Ολλανδών διπλωματών που είναι τοποθετημένοι στη Ραμάλα, ως αντίμετρο στην απόφαση της Ολλανδίας να απαγορεύσει την εισαγωγή και διακίνηση στο έδαφός της εμπορικών προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς εποικισμούς.