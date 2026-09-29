Επίθεση στον Τζάνι Ινφαντίνο εξαπέλυσε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, με όσα είπε στη γενική συνέλευση της EFC, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων.

Η αποκάλυψη για το σχέδιο του προέδρου της FIFA για πώληση μέρους των μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πόλεμος στο ποδόσφαιρο, καθώς είναι πολλοί, πλέον, αυτοί που θέλουν να… τελειώσουν τον Ινφαντίνο από το ποδόσφαιρο.

Η UEFA είναι, πλέον, ο μεγαλύτερος αντίπαλος του προέδρου της FIFA και ο Τσέφεριν άσκησε δριμεία κριτική με όσα είπε κατά τη γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων.

«Το τελευταίο διάστημα, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ακούμε ορισμένες πολύ βολικές λέξεις: «Ανάπτυξη», «εκδημοκρατισμός», «διαβούλευση». Λέξεις που, στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ακριβώς το αντίθετο. Ήρθε η ώρα να πούμε: Ως εδώ», είπε αρχικά ο πρόεδρος της UEFA και συνέχισε.

«Φανταστείτε να γίνονται συζητήσεις πίσω από την πλάτη σας για την πώληση της περιουσίας σας. Φανταστείτε να απονέμεται ένα βραβείο ειρήνης χωρίς προηγουμένως να σας έχει πει κανείς τίποτα».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Τσέφεριν είπε: «Το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από τους ανθρώπους που το διοικούν. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει το μέλλον του. Το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση. Ούτε σήμερα ούτε αύριο. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία. Ένας αυτοκράτορας πείθεται ότι φοράει υπέροχα ρούχα, τα οποία, όπως του λένε, δεν μπορούν να δουν μόνο οι ανόητοι ή οι ανάξιοι. Η αυλή του προσποιείται ότι τα βλέπει, μέχρι που ένα παιδί λέει δυνατά αυτό που όλοι μπορούν να δουν: Ο αυτοκράτορας είναι γυμνός».