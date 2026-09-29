Η Ισπανία συνέτριψε με 4-1 την Κροατία για τη 2η αγωνιστική της League A του Nations League, την ίδια ώρα που η Αγγλία περνούσε με 2-0 από την έδρα της Τσεχίας.

Με φόρα από τη νίκη στο Γουέμπλεϊ πριν λίγα 24ωρα, η Ισπανία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Γιαμάλ μετά την ασίστ του Μπαένα. Η Κροατία προσπάθησε να ανασυνταχθεί και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 27′ με κεφαλιά του Μπέλιο μετά τη σέντρα του Πέρισιτς, η παγκόσμια πρωταθλήτρια όμως δεν επηρεάστηκε.

Στο 30′ ο Πουμπίλ με κεφαλιά έκανε το 2-1 μετά τη σέντρα του Γιαμάλ, ο οποίος στο 63′ πέτυχε το δεύτερό του γκολ, μετά την κάθετη του Πέδρι, γράφοντας το 3-1. Το τελικό 4-1 για την Ισπανία έγινε στο 89′ από τον Γουίλιαμς έπειτα από ωραία ομαδική προσπάθεια.

Τσεχία – Αγγλία 0-2

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Τσεχία υποδέχθηκε την Αγγλία και έμεινε με 10 παίκτες στο 25′ λόγω αποβολής του Σούλτς. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως, στο 47′, ο Γκόρντον έκανε το 0-1 και στο 69′ ήταν η σειρά του Κέιν να σκοράρει για το 0-2, με τους Άγγλους να παίρνουν εύκολα τη νίκη.