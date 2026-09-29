Οριστικά χωρίς τον Γιώργο Βαγιαννίδη θα υποδεχθεί η Εθνική Ελλάδας την Ολλανδία και τη Γερμανία για την 3η και την 4η αγωνιστική του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει τρελάνει όλο τον κόσμο με τις δύο εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Σερβία και Γερμανία και τώρα έχει μπροστά της δύο εντός έδρας παιχνίδια, στην Τούμπα.

Την Πέμπτη (1/10) η Εθνική ομάδα θα υποδεχθεί την Ολλανδία και την Κυριακή (4/10) τα «πάντσερ», με τον Γιοβάνοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τον Βαγιαννίδη, ο οποίος οριστικά τέθηκε νοκ άουτ από αυτά τα δύο παιχνίδια.

Τη θέση του δεξιού μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος πήρε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού.