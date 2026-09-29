Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη Euroleague καθώς νίκησε με 93-91 τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας επανέλαβε πως στο ξεκίνημα της σεζόν αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα.

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης οι «ερυθρόλευκοι», κάτοχοι του τίτλου, νίκησαν εκτός έδρας τη Μπασκόνια και για τη 2η αγωνιστική επικράτησαν και στο Κάουνας, με τον προπονητή τους να μένει ικανοποιημένος από όσα είδε.

«Συνολικά κάναμε καλό παιχνίδι, μερικές φορές είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, στο τέλος είχαμε υπομονή. Είχαμε την ευκαιρία να επιτεθούμε στα δεύτερα χτυπήματα, σουτάραμε καλά, βάλαμε λέι απ. Ελέγχαμε τον ρυθμό, βιαζόμασταν σε άλλες στιγμές και την ίδια στιγμή είχαμε κακό ποσοστό στα τρίποντα. Πριν από τα τελευταία τρίποντα είχαμε χαμηλό ποσοστό. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις εδώ. Η Ζάλγκιρις έχει καλή ομάδα και η ατμόσφαιρα είναι τρελή», είπε αρχικά ο Μπαρτζώκας και συνέχισε.

«Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Έχουμε πολλά ματς εκτός έδρας, θα βρούμε χρόνο όσο παίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι».