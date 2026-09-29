Παρουσία του Σακίλ Ο’ Νιλ θα διεξαχθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο πρώην αστέρας του NBA είναι global ambassador της εταιρίας NordVPN που είναι από τους βασικούς χορηγούς της λιθουανικής ομάδας και βρίσκεται στο Κάουνας, έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το ματς της Ζαλγκίρις με τους «ερυθρόλευκους».

Οι δημοσιογράφοι περίμεναν πώς και πώς την άφιξη του «Σακ» στο γήπεδο, όπου αναμένεται να αποθεωρεί από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Η Ζαλγκίρις άρχισε τις υποχρεώσεις της στη φετινή Euroleague με εκτός έδρας νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα ενώ με το δεξί μπήκε στη διοργάνωση και ο Ολυμπιακός, κάτοχος του τίτλου, επικρατώντας της Μπασκόνια στη Βιτόρια.