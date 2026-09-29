Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τον Κόρεϊ Τζόσεφ και συμπεριέλαβε σε αυτή τον Μπράιαντ Ντάνστον, για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα, οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους αντιμετωπίζοντας τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας και δεν λείπουν οι εκπλήξεις από τη 12άδα τους.

Συγκεκριμένα, ο Μπαρτζώκας άφησε έξω τον Τζόσεφ και συμπεριέλαβε σε αυτή τον Ντάνστον αλλά και τον Πλώτα, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να στοχεύουν στη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη.

Στη 12άδα του Ολυμπιακού βρίσκονται οι ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον.