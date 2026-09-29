Στην εκτέλεση δέκα Ιρακινών προχώρησαν οι αρχές της χώρας, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Σύμφωνα με επίσημες πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας του Ιράκ, η θανατική ποινή εκτελέστηκε σήμερα δι’ απαγχονισμού.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυστηρών δικαστικών αποφάσεων που λαμβάνονται στη χώρα. Τα ιρακινά δικαστήρια επιβάλλουν μαζικά τη θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη σε εκατοντάδες άτομα για τρομοκρατικές ενέργειες. Ανάμεσα στους καταδικασθέντες περιλαμβάνονται και πολλοί αλλοδαποί μαχητές, ορισμένοι εκ των οποίων συνελήφθησαν στη Συρία και μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Ιράκ.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία της επαρχίας Ντι Καρ παρέλαβε τις σορούς 10 Ιρακινών «που κρίθηκαν ένοχοι για τρομοκρατικά εγκλήματα και απαγχονίστηκαν» στην φυλακή Αλ Χουτ της Νασιρίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

🇮🇶 Iraqi authorities hanged 10 people on Tuesday after they were convicted on "terrorism" charges, security and health officials said.



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Πηγή από τις ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας επιβεβαίωσε αυτές τις εκτελέσεις, συμπληρώνοντας πως όλοι όσοι οδηγήθηκαν στην κρεμάλα είχαν καταδικαστεί δυνάμει του Άρθρου 4 του αντιτρομοκρατικού νόμου.



Στο παρελθόν, το Ιράκ έχει επικριθεί από οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με ορισμένες δίκες που φέρονται να διεξήχθησαν με συνοπτικές διαδικασίες, να βασίστηκαν στην απόσπαση ομολογιών με βασανιστήρια ή να χαρακτηρίστηκαν από την έλλειψη αποτελεσματικής υπεράσπισης.



Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε στο Ιράκ η δίκη έξι Γάλλων που κατηγορούνται για τρομοκρατία.



Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επισημαίνει πως το 2019 η ιρακινή δικαιοσύνη είχε καταδικάσει σε θάνατο 11 Γάλλους, αλλά κατόπιν έφεσης οι ποινές τους μετατράπηκαν σε ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.