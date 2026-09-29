Ο Γιώργος Ασημακόπουλος φεύγει από την Ελλάδα και μεταφέρει τη βάση της ζωής του στο εξωτερικό, έχοντας αποφασίσει να κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα στο real estate. Ο ίδιος αποκάλυψε τα σχέδιά του μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 και στην Ελένη Παπαδόγια.

Ο επιχειρηματίας εξήγησε ότι η αλλαγή χώρας συνδέεται με τη νέα δραστηριότητα που θέλει να αναπτύξει, αλλά και με την επιθυμία του να ανοίξει έναν διαφορετικό κύκλο στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

«Φεύγω από την Ελλάδα. Αλλάζω σελίδα στη ζωή μου και ασχολούμαι πλέον με τα μεσιτικά. Η βάση μου πλέον θα είναι το εξωτερικό, γιατί θέλω να κάνω μια νέα αρχή για μένα», αποκάλυψε ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

«Είμαι ελεύθερος από επιλογή»

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε αναζήτηση σχέσης.

«Είμαι ελεύθερος από επιλογή. Δεν είμαι σε φάση να δεσμευτώ. Να έχω σχέση από απόσταση; Όταν έχεις κάποιον, θες να είναι κοντά σου, συνοδοιπόρος», ανέφερε.

Μίλησε επίσης για την εμφάνισή του και τη γυμναστική, λέγοντας: «Γυμνάζομαι όσο μπορώ, δεν έχω κάνει και τίποτα. Η ομορφιά μου είναι φυσική, ούτε μπότοξ δεν έχω κάνει».

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος έκλεισε την αναφορά του στο συγκεκριμένο θέμα με μια φράση για τη σχέση που έχει με τον εαυτό του: «Αν δεν αγαπάς πρώτα εσύ τον εαυτό σου, πώς θα σε αγαπήσουν οι άλλοι;».

Τι είπε για την τηλεόραση και τα ριάλιτι

Ο επιχειρηματίας μίλησε και για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, αποκλείοντας προς το παρόν μια νέα συμμετοχή σε ριάλιτι.

«Δεν είχα τηλεοπτικές προτάσεις και δεν θα ήθελα να πάω πάλι σε ριάλιτι», είπε, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής τηλεοπτικής συνεργασίας.

Όπως διευκρίνισε, θα εξέταζε μια πρόταση που θα είχε σχέση με την κριτική επιτροπή ή τον χώρο της μόδας: «Αν ήταν να είμαι κριτική επιτροπή κάπου ή να έχει να κάνει με τη μόδα, θα μπορούσα να πω ναι».