Την πρώτη της νίκη στη φετινή Euroleague πήρε η Αναντολού Εφές με το 94-84 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει δύο ήττες στις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό από το ξεκίνημα και οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με το σκορ 27-29. Στη δεύτερη, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν.

Οι Τούρκοι βελτιώθηκαν στην άμυνα και οδηγούσαν σε λάθη τους Ισπανούς, με αποτέλεσμα όχι απλά να πάρουν το προβάδισμα αλλά να αρχίσουν να χτίζουν και διαφορά, κλείνοντας στο +12 (53-41) το πρώτο ημίχρονο.

Η Ρεάλ προσπάθησε να μειώσει στην τρίτη περίοδο και όντως τα κατάφερε καθώς το σκορ ήταν 72-65 στο 30′, με το παιχνίδι να μετατρέπεται σε ντέρμπι στο τέταρτο δεκάλεπτο καθώς η διαφορά έπεσε στους 4 πόντους (82-78) στο 36′.

Η Αναντολού Εφές, όμως, ήταν ψύχραιμη στα τελευταία λεπτά, βρήκε λύσεις στην επίθεση και τελικά πήρε τη νίκη με 94-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84